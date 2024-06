Pedro Sánchez abre la puerta a la financiación «singular» de Cataluña

Desde ERC ya se ha admitido que la clave para llegar a un acuerdo está en la financiación, pero es probable que en estas nuevas negociaciones no se conformen con lo recogido en el acuerdo de investidura de Sánchez.

En su mayoría se trata de competencias que la mayoría de regiones del país, las que pertenecen al régimen general , no tienen. Sí las tienen el País Vasco y Navarra, que tienen una consideración diferente, tanto a nivel de financiación como en otras cuestiones, reconocida en la propia Constitución.

El presidente no dio más detalles ni concreciones sobre en qué consistirá esta propuesta, si bien se remitió a lo firmado en el acuerdo para su investidura entre las dos formaciones políticas.

🎥[VÍDEO] @raquelsans: «El finançament singular ha d’anar fora del règim comú, parlem de recaptar el 100% dels impostos, no el 9% com fem ara. Ha de ser Catalunya qui gestioni els recursos per atendre les necesitats de la ciutadania.» pic.twitter.com/UowYAkCwb8

