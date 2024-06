Persiste incremento en precios de la canasta familiar, EMAPA raciona venta de arroz y azúcar

Los precios de la canasta familiar en los centros de abasto continúan en ascenso.

Largas filas en EMAPA para comprar arroz y azúcar. Foto: ANF

Fuente: ANF

El tomate, el arroz, la harina, el azúcar, el huevo y el aceite son los productos que continuamente incrementan sus costos. Además la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) desde hace dos semanas comenzó a limitar la venta de arroz y azúcar a las familias.

Desde hace tres meses, el costo del tomate está elevado, antes de ese tiempo la libra se podía encontrar hasta en 2 bolivianos, pero ahora está en 5 y 7 bolivianos. Es uno de los productos que más se elevó, según las comerciantes, dependiendo del tamaño del fruto, una libra solo contiene hasta cuatro tomates.

Las comerciantes del mercado Rodríguez afirman que el incremento es por las heladas y las inundaciones que mermaron la producción, aunque también atribuyen a la escasez del dólar y de combustible. Aseguran que el producto se exporta, pero por la falta de divisas no pueden traer la mercadería de otros países como Perú.

La libra de tomate se encuentra entre 5 y 7 bolivianos. Foto: ANF

El huevo hace más de tres meses se podía encontrar en tiendas y mercados desde 15 bolivianos el maple, pero ahora el más económico es 28, mientras que los huevo medianos y grandes oscilan entre 30 y 35 bolivianos, los últimos por unidad se comercializa a 1, 20 bolivianos.

Si bien los productores avícolas aseguran que no hay escasez de huevo, las amas de casa culpan a los intermediarios de especular con los precios y lamentan que las autoridades gubernamentales no realicen controles estrictos en los mercados.

Las vendedoras consultadas por la ANF en un recorrido en los mercados paceños de la Rodríguez y Garita de Lima responsabilizaron a los productores por el aumento, ya que aseguran que éstos elevaron costos por el alza en los precios de alimentos de las aves.

“Ellos (productores) ya ha subido los precios, traen a 0,70 y 0,80 centavos (de bolivianos) y cómo vamos a vender nosotros, ellos solo nos dicen que todo ha subido, la comida para los pollos y nosotros tenemos que aumentar para ganar”, señaló una comerciante del mercado Rodríguez.

Una mujer compra huevos en cercanías del mercado Rodríguez. Foto: ANF

La harina es otro producto que elevó su precio, hace dos meses costaba entre 180 y 210 bolivianos, ahora está a 260 bolivianos de industria Argentina.

De acuerdo a la población consultada en la calle Gallardo en la zona de Max Paredes, sector abarrotes, el quintal de arroz y azúcar se elevó sorpresivamente en las tres últimas semanas. El primer producto el quintal está en 240 y 310 bolivianos, el azúcar el quintal se encuentra a 260 y 270 bolivianos.

Incertidumbre económica

Desde hace un poco más de dos semanas, la población comenzó a realizar largas filas en diferentes sucursales de EMAPA para conseguir, arroz, azúcar, harina y aceite a un “precio justo”. Sin embargo, muchos se sorprendieron cuando los encargados de esos puntos de venta les informaron que no había los productos por quintales, sino por kilos y arroba.

Este medio constató que en las tiendas de la Camacho y Gallardo en Max Paredes no se está comercializando el arroz por quintal, ese producto en esa cantidad tiene un valor de 190 bolivianos. Esta jornada, por instrucciones de los funcionarios de EMAPA, cada familias podía comprar solo una arroba de arroz a un costo de 50 bolivianos con 50 centavos y 5 kilos de azúcar, este producto tiene un precio de 28 bolivianos con 50 centavos.

Consultados los responsables de ese punto de venta en la Max Paredes sobre cuándo se regularizará la venta de quintales de azúcar y arroz y por qué escasean, afirmaron desconocer los detalles.

En ese sitio, se formaron largas filas de personas que buscan comprar azúcar, arroz y harina. Algunos afirmaron que temen que la “crisis económica” que golpea al país se agrave por la escasez de dólares y combustible y los precios se sigan disparando y sea imposible de adquirir en un futuro.

“Una pena que no haya quintales de azúcar y arroz, yo quería comprar para mi familia. No sabemos que va a pasar más adelante, la situación está grave y aquí (en EMAPA) está rebajado y quiero comprarme, después no va haber o va estar más caro. Pero me están pidiendo carnet para una sola arroba y en mi familia somos 10, eso no alcanza”, lamentó Julio, un hombre de la tercera edad que reprochaba a los funcionarios de EMAPA por la falta de los productos.

Una fila larga en la sucursal de EMAPA en la zona Max Paredes. Foto: ANF

Ana María, una ama de casa, que hacía fila, contó que hace dos semanas que busca comprar quintal de arroz en EMAPA, pero que hasta la fecha no encuentra. Reveló que en la sucursal de la Camacho tampoco se pueden encontrar los productos en esa cantidad.

El pasado viernes, la ANF constató que en EMAPA de la avenida Camacho solo se podía comprar dos bolsas de azúcar de 5 kilos como máximo. Tampoco se podía encontrar los bidones de aceite de 5 litros, la compra permitida era de cinco botellas de 900 ml como máximo por persona.

Los encargados aseguraron que a partir de esta semana se regularizaría las ventas por quintal, sin embargo, se sigue racionando los productos.

Las personas que protagonizan filas y que se volcaron a los mercados para abastecerse de diferentes productos ante una “crisis” grave, piden a las autoridades gubernamentales dar certidumbre y tranquilidad al país.

“El presidente (Lui Arce) no dice nada, solo sabe decir que estamos bien, pero la realidad es otra, no hay dólares, no hay arroz, no hay azúcar, ya están limitando nuestras compras, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a estar como Venezuela. Que hable de una vez y nos diga que está pasando”, afirmó Juan Carlos que hacía fila en EMAPA para hacer compras.

Desde hace 16 meses, el territorio nacional sufre un desabastecimiento de dólares en el mercado nacional, un hecho que afecta a diferentes sectores productivos.

Un adulto mayor cuestiona por el racionamiento de productos en EMAPA. Foto: ANF

Gobierno dice que existe especulación

Consultado sobre el tema, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, afirmó que existe la cantidad necesaria de arroz en el país y que el azúcar se comercializa con regularidad en las sucursales de EMAPA.

“Siempre la estrategia del gobierno es trabajar en el abastecimiento de alimentos esenciales (…) En este momento tenemos más de 46 mil toneladas de arroz en chala, como históricamente va a alcanzar hasta fin de año. En diciembre comienza otra temporada de cosecha y vamos a acopiar para abastecer a las familias”, dijo.

Huanca agregó que hay personas que están comprando en demasía en EMAPA para luego ir a revender a costos superiores. Anunció controles.

“Quiero transmitir tranquilidad a las familias bolivianas, tenemos suficiente arroz. Lamentable existe una especie de especulación y alguna gente quiere sorprender y comprar en demasía de tiendas de EMAPA y querer ir a vender a precio elevado. En ese sentido, lo que vamos a hacer es ejercer un mayor control (…) El gobierno nacional ha tomado la decisión de intensificar los controles sabiendo que los gobiernos subnacionales y municipales que tiene que ejercer ese control, finalmente el gobierno nacional lo tiene que hacer este trabajo para que los especuladores no sigan sorprendiendo a las familias y encarezcan estos precios”, remarcó en rueda de prensa.

Sobre la comercialización del azúcar añadió que se vende con normalidad, ya que existen contratos con las azucareras.

/MLA/nvg