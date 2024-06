Pese a críticas, legisladores validan su aumento salarial

Los únicos que no se beneficiaron con el aumento en sus dietas y sueldos son los funcionarios de ambas cámaras que están contratados como consultores. En estos casos, los funcionarios no tienen beneficios sociales, ni seguro de salud, ni aportes para su jubilación. Según revelaron a este medio, este grupo de trabajadores son la mayoría.

Los diputados y senadores que fueron consultados por la prensa, protestaron porque sus sueldos se incrementaron, dijeron que ese tema debía tratarse en sesión del pleno camaral y hasta calificaron como “ilegal”, el aumento en sus dietas, pero ninguno dijo que devolverá esos recursos al Estado porque no lo merecen.

La senadora Virginia Velasco dijo que ese aumento “es irregular” porque no fue aprobado en el pleno camaral, llenó de calificativos a sus colegas pero no dijo si devolverá o no esos recursos que ya están en su cuenta personal.