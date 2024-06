Petrobras: Es fundamental avanzar exploración del pozo Domo Oso X3; estima 2.7 TCF y $us 6.000 millones en divisas

Fuente: erbol.com.bo

El presidente de Petrobras-Bolivia, André Bitar, afirmó en las últimas horas que es fundamental avanzar en la exploración del pozo Domo Oso X3 (DMO) en el área de San Telmo Norte debido a su potencial estimado de 2.7 trillones de pies cúbicos (TCF) y la posibilidad de generar 6.000 millones de dólares en divisas para el país.

Bajo esa premisa, Bitar estuvo en la ciudad de Tarija, donde explicó en qué consiste el trabajo de relevamiento de información para tramitar la licencia ambiental, previo cumplimiento de la normativa interna, según un despacho de Erbol-Tarija.

“La actividad que tenemos en este momento no es más que un relevamiento de datos. Son personas que van a entrar para hacer mediciones, mapeo de caminos, identificación de la fauna, la flora, los cursos de ríos y de agua, solamente para identificar y preparar un estudio detallado del impacto ambiental”, declaró.

Anticipó que ese estudio será llevado a consulta pública con las comunidades y autoridades del municipio de Entre Ríos. Considerando todas las observaciones hechas, el estudio será elevado al Ministerio correspondiente para solicitar la licencia ambiental.

Dijo que existe una alta expectativa y que amerita tomar decisiones inmediatas debido a los tiempos prolongados que tiene la industria petrolera.

Manifestó que los ciclos de la industria son largos. “Las decisiones que tomamos hoy no afectan mañana, sino de aquí a 5 o 10 años. Si no tomamos decisiones hoy, en 5 o 10 años esta producción no estará. Por eso entendemos que es fundamental avanzar”, declaró.

El ejecutivo petrolero precisó que el proyecto de Domo Oso X3 está en la provincia de O’Conor y estiman un potencial de 2.7 TCF de gas natural, que puede variar, y una capacidad de generar 6.000 millones de dólares para el país.

Sin embargo, aclaró que la mayor parte de esos ingresos se queda con el pueblo boliviano por medio de las regalías, coparticipaciones, impuestos directos a los hidrocarburos y otras formas de participación del Estado.