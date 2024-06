Ponchos Rojos rechazan la participación de pseudos dirigentes en el congreso del MAS

Indignación y rechazo de los Ponchos Rojos hacia ex dirigentes

La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Provincia Omasuyos, conocida como «Ponchos Rojos» de La Paz, expresó su indignación y rechazo hacia ex y pseudos dirigentes que participaron en un encuentro convocado por Evo Morales en Villa Tunari, Cochabamba.

El ejecutivo de los Ponchos Rojos, Enrique Mamani, denunció que estos individuos no representan a la provincia Omasuyos y han sido expulsados y vetados sindicalmente. Según Mamani, «Estamos molestos contra aquellas personas que se hacen pasar por representantes de nuestra gloriosa Provincia Omasuyos, supuestos ponchos rojos que ayer (lunes) participaron en Villa Tunari. Ellos no nos representan en absoluto». Además, aclaró que esos exdirigentes no tienen legitimidad en sus comunidades y que los Ponchos Rojos defienden los intereses de la población de Omasuyos, sin prestarse a un partido político.