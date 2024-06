Por qué Apple está incumpliendo las normas de competencia y tiene problemas con su IA

La Comisión Europea criticó su decisión de no desplegar Apple Intelligence en dicha región





Tras el anuncio de Apple de no lanzar su ecosistema de inteligencia artificial, Apple Intelligence, en la Unión Europea (UE), la Comisión Europea expresó su preocupación. Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de dicha organización señaló que se trataba de un comportamiento anticompetitivo por parte de la compañía.

“Dicen que no lo harán por la obligación que tienen en Europa y la obligación que tienen en Europa es estar abiertos a la competencia. Esta es la versión resumida de la Ley de Mercados Digitales (DMA)”, indicó Vestager en Forum Europa. “Me parece muy interesante que digan que ahora desplegaran IA donde no están obligados a permitir la competencia”, añadió.

“Creo que es la declaración más abierta y sorprendente de que ellos saben al 100 % que esta es otra forma de deshabilitar la competencia”, afirmó la política danesa.

Qué significan las afirmaciones de la UE sobre Apple

Al mencionar que Apple planea desplegar su IA en regiones donde no se apliquen las obligaciones que exige la DMA, Vestager expresó preocupación por lo que considera una estrategia para evitar la competencia justa.

Qué exige la DMA a las compañías tecnológicas

La DMA (Digital Markets Act) exige varios puntos a las compañías tecnológicas que son designadas como ‘gatekeepers’ o guardianes de acceso en el mercado digital. Estas son algunas de las exigencias principales:

– Interoperabilidad: Las compañías deben asegurar que sus servicios sean interoperables con otros servicios y sistemas, permitiendo a los usuarios cambiar fácilmente entre diferentes plataformas y aplicaciones.

– Prohibición de prácticas anticompetitivas: Está prohibido llevar a cabo prácticas que distorsionen la competencia, como el auto-preferimiento, la discriminación injusta o la imposición de condiciones contractuales injustas a los usuarios.

– Acceso a datos: Deben proporcionar acceso a datos clave a los competidores y a los usuarios, bajo ciertas condiciones, para fomentar la innovación y la competencia en el mercado.

– Transparencia: Las compañías deben ser transparentes en sus prácticas comerciales, incluyendo la publicación de informes sobre su rendimiento, términos y condiciones, y políticas de tratamiento de datos.

– Prohibición de cláusulas restrictivas: No se permite la inclusión de cláusulas en los contratos que limiten la capacidad de los usuarios para utilizar servicios de terceros o alternativos.

– Notificación y consulta: Las compañías deben notificar a la Comisión Europea sobre cualquier adquisición significativa o cambio en sus servicios que pueda afectar la competencia en el mercado digital.

Qué quiere decir que una compañía sea anticompetitiva

Ser anticompetitivo implica cualquier acción que tenga el efecto de restringir la competencia genuina y justa en el mercado, beneficiando a la compañía en perjuicio de los consumidores y otros participantes del mercado.

Por qué Apple es considerado un guardián de acceso

Apple es considerado un “guardián de acceso” según la DMA (Digital Markets Act) debido a su posición dominante en el mercado digital. Esta designación se basa en varios factores clave que incluyen:

– Posición económica fuerte: La firma dirigida por Tim Cook tiene una posición económica fuerte, con una facturación superior a los 7.500 millones de euros de volumen de negocios anual, una capitalización bursátil superior a 75.000 millones de euros y, al menos, 45 millones de usuarios activos mensuales en la UE.

– Control sobre plataformas digitales: Apple gestiona ecosistemas cerrados como iOS y iPad OS, donde controla la distribución de aplicaciones a través de la App Store y establece las reglas y condiciones para desarrolladores y usuarios.

– Base de usuarios y mercado amplio: Con millones de usuarios activos en la Unión Europea y una amplia gama de servicios integrados en sus dispositivos, Apple tiene una influencia considerable sobre cómo se desarrollan y operan los servicios digitales en su ecosistema.