Por qué una guerra de drones en Asia sería diferente a la de Ucrania

Las grandes distancias implican más propulsión y mayores costos, planteando un desafío para Taiwán y Estados Unidos antes un eventual ataque chino





Un drone iraní vuela sobre Kiev antes de explotar a cien metros de distancia. (Yasuyoshi CHIBA/AFP)

Fuente: infobae.com

Hace veinte años, el dron era una rareza en los conflictos. En 2003, el primer año de su guerra en Irak, Estados Unidos contaba con unos míseros 163 drones, alrededor del 1% de toda su flota de aviones. Ahora han pasado a dominar el campo de batalla y se han extendido por todo el mundo. Tanto Rusia como Ucrania dependen de los drones para detectar objetivos o destruirlos directamente. Se trata de aparatos pequeños y baratos que pueden fabricarse en grandes cantidades: el batallón ucraniano medio consume 3.000 al mes, afirma Jahara Matisek, profesor de la Escuela Naval de Guerra de Estados Unidos. Pero un artículo que publicará próximamente el Centro para una Nueva Seguridad Americana (CNAS), un grupo de reflexión de Washington D.C., muestra por qué una guerra de aviones no tripulados en Taiwán sería muy distinta de la que se ha desarrollado en Ucrania.

Hace una década, los drones dominantes eran las grandes versiones de ala fija, como los estadounidenses Predator y Reaper, que desempeñaron un papel importante en las campañas antiterroristas de Estados Unidos en todo el mundo. En los últimos años han cobrado importancia las municiones merodeadoras, a veces llamadas drones kamikaze. Taiwán podría utilizar drones kamikaze, como los de tipo carrera con visión en primera persona (fpv) empleados en Ucrania, para abatir una fuerza de desembarco china en las playas. Estados Unidos también podría “inundar el espacio aéreo” con miles de drones kamikaze de mayor tamaño para atacar cualquier barco a la vista, afirman Stacie Pettyjohn, Hannah Dennis y Molly Campbell, autoras del trabajo. Ambas partes también utilizarían drones para labores de inteligencia y vigilancia.

El problema es el alcance. La mayoría de los pequeños cuadricópteros utilizados en Ucrania sólo pueden recorrer unos pocos kilómetros. Incluso el Bayraktar TB2 de ala fija, que transporta misiles, sólo puede recorrer unos 300 km. La base estadounidense más cercana a Taiwán, en la isla japonesa de Okinawa, está a más de 800 km del estrecho de Taiwán.

Un militar ucraniano hace una demostración de un dron con una granada mímica en Bakhmut. La mayoría de los pequeños cuadricópteros utilizados en Ucrania sólo pueden recorrer unos pocos kilómetros. (YASUYOSHI CHIBA / AFP)

Estados Unidos podría utilizar naves nodriza más grandes para transportar flotas de drones más cerca de sus objetivos, pero la flota de aviones de transporte y bombarderos del país ya está “muy solicitada y… sobrecargada”, señalan los autores. Una alternativa sería colocar drones en Taiwán con antelación, aunque al Pentágono podría ponerle nervioso la reacción hostil de China ante cualquier medida de este tipo. Así pues, el estudio del CNAS recomienda que Estados Unidos desarrolle no sólo una amplia gama de aviones no tripulados, sino también una clase “mucho mayor” de aparatos sin tripulación que los que han destacado en Ucrania y otras zonas de guerra recientes.

Ello conllevará costos más elevados. Un estudio reciente del Royal United Services Institute (RUSI), un centro de estudios londinense, señalaba que los drones con mayor autonomía necesitan baterías o motores más grandes; éstos, a su vez, aumentan desproporcionadamente el peso y el tamaño de la aeronave, elevando la potencia necesaria por minuto de vuelo. Los tipos de drones más utilizados por Ucrania son relativamente baratos porque utilizan baterías. Pero éstas almacenan mucha menos energía por kilogramo que la gasolina, una “penalización” que aumenta con la autonomía, señala Rusi, porque las baterías vacías pesan tanto como las cargadas. Los motores de combustión y las turbinas a reacción son más caros, pero también más eficientes.

Si Estados Unidos estuviera construyendo un avión no tripulado kamikaze de largo alcance optimizado para una guerra contra China, podría empezar con algo parecido al avión no tripulado iraní Shahed-136, que Rusia ha utilizado contra la red eléctrica y las ciudades de Ucrania, o sistemas ucranianos similares que recientemente destruyeron un Su-57, uno de los reactores más avanzados de Rusia, a casi 600 km dentro de Rusia. La versión rusa del Shahed-136 cuesta unos 80.000 dólares y puede recorrer más de 1.000 km, suficiente para cubrir la distancia de Okinawa a Taiwán.

Uno drones derivados de los Shahed iraníes en una fábrica rusa. La versión rusa del Shahed-136 cuesta unos 80.000 dólares y puede recorrer más de 1.000 km

Pero el bajo costo tiene un precio: pueden ser derribados más fácilmente que un misil de crucero rápido y sólo pueden alcanzar objetivos fijos. Un equivalente estadounidense necesitaría, como mínimo, mejores sensores y un “buscador” capaz de alcanzar objetos en movimiento, como barcos, argumentan los autores. Esto elevaría el coste, probablemente mucho. Pero aún hay margen para un arma más barata, y que por tanto pueda adquirirse en mayor número, que los misiles de crucero de alta gama de 3 millones de dólares, como el misil antibuque de largo alcance.

Esto deja a China con una serie de ventajas en esta contienda. Su proximidad a Taiwán le permite situarse en una parte más favorable de la curva alcance-coste que el Pentágono, construyendo un mayor número de sistemas más baratos que no tienen que viajar tan lejos como sus homólogos estadounidenses. También domina el mercado de drones de consumo, lo que ayudaría a producir pequeños cuadricópteros tácticos en tiempos se guerra. “Si China invadiera hoy Taiwán”, concluyen Pettyjohn y sus colegas, “las fuerzas chinas están mejor posicionadas para aprovechar los drones que Estados Unidos o Taiwán”.

Swarms over the Strait: Drone Warfare in a Future Fight to Defend Taiwan (Enjambres sobre el Estrecho: La guerra de los drones en la futura defensa de Taiwán, 2024) Stacie Pettyjohn, Hannah Dennis, Molly Campbell

