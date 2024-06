Posible alianza con disidentes perjudicaría a Reyes Villa

Aclaró que los legisladores disidentes optaron por apartarse de la línea partidaria que los llevó al Parlamento, lo que se constituye en una traición a su electorado.

Fuente: El Diario

Tras la polémica por la reunión sostenida entre el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa y parlamentarios disidentes de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, el diputado cruceño Walthy Egüez anticipó que una posible alianza política de estas características solo representaría un perjuicio para las aspiraciones presidenciales de la autoridad edil cochabambina, debido al rechazo popular hacia algunos legisladores de este grupo.

“Manfred puede reunirse con cualquiera, es parte de la democracia, lo cierto es que con los políticos que se está reuniendo no le va a ir bien, por lo menos en Santa Cruz, por el rechazo de la población, no aportan en nada a las aspiraciones de Manfred Reyes Villa para llegar a silla presidencial”, afirmó Egüez.

Esta semana, medios de comunicación y redes sociales difundieron ampliamente el encuentro político que sostuvo el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, donde se hubiera conformado un nuevo bloque político dentro la Asamblea Legislativa con miras a las elecciones nacionales del 2025.

Egüez, aclaró que los legisladores disidentes de Creemos que se reunieron con la autoridad municipal cochabambina optaron por apartarse de la línea partidaria liderada por el gobernador cruceño Fernando Camacho, lo que representa una traición al voto que los llevó al Parlamento.

Ante la polémica por las versiones que hicieron referencia a la supuesta conformación de un nuevo frente político, el miércoles Reyes Villa aclaró que durante las reuniones sostenidas con sectores productivos y parlamentarios, no abordó esta posibilidad.

“La reunión era el día sábado en la ciudad de Cochabamba, los he invitado a los Diputados para conversar, no es novedad de que podamos dialogar, porque como me interesa el desarrollo de Cochabamba, también me interesa saber lo que está pasando en el país”, aseguró la autoridad.

En ese sentido, puntualizó que durante el encuentro se abordaron temas como el de las elecciones judiciales, la aprobación de créditos y la economía del país, al tratarse de asuntos de interés, lo que no implica haber conformado una nueva bancada, como se especuló.

“Como autoridad me interesa saber por dónde va la agenda parlamentaria (…) son reuniones que no tienen nada de malo, no hay ninguna bancada, lo que tiene que hacer es un bloque de parlamentarios que hagan y legislen en beneficio de Bolivia”, agregó.

