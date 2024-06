Presidente de Fancesa permanece en la cárcel

VIGILIA. Los trabajadores que exigen el pago de sus salarios, este martes, en el TDJ. GENTILEZA

Fuente: Correo del Sur / Sucre

El presidente del Directorio de Fancesa, Alberto Ayaviri, seguirá en la cárcel San Roque, cumpliendo un mandamiento de apremio, luego de que un tribunal de garantías le denegara la tutela en una acción de libertad tramitada este martes en la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) por el vocal Iván Sandoval.

La autoridad dio a CORREO DEL SUR detalles de esta acción, interpuesta por Ayaviri en contra de la jueza Tercera de Partido y Seguridad Social, Grenny Bolling, quien el lunes libró un mandamiento de apremio en contra del directivo, dentro de un proceso coactivo laboral seguido a instancias de 18 trabajadores de Sucremet, subsidiaria de Fancesa.

Sandoval explicó que, en la audiencia, el accionante argumentó que los demandantes no demostraron, dentro del proceso coactivo, su condición de representante legal de Sucremet y tampoco que tanga vínculo legal alguno con esa empresa. Además, presentó certificaciones del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, que acreditan que no es presidente del Directorio de Sucremet; lo propio, con a la la Jefatura Departamental del Trabajo. Con ello, buscó demostrar que no es cierta la representación legal que se le atribuye.

Con esos argumentos, “pidió se disponga la libertad del accionante”, informó el Vocal.

Sin embargo, tras escuchar los fundamentos de la defensa de Ayaviri, de la Inspectoría del Trabajo y del abogado que patrocina a los trabajadores demandantes, se estableció lo contrario a lo señalado por el Presidente de Fancesa, porque, en la audiencia del 24 de abril, en la mencionada Inspectoría, de donde emergió este proceso coactivo, en ningún momento objetó su calidad de represente de Sucremet.

“Es más, participó junto a su abogado, los trabajadores y el sindicato de la empresa (Sucremet) para posibilitar el pago (de la deuda)”, explicó Sandoval.

Asimismo, apuntó que, en la resolución emitida por la jueza que rechazó una excepción de impersonería, el accionante tampoco apeló la misma.

En criterio del vocal, hubo un “asentimiento” de Ayaviri, porque nunca apeló a la resolución de la Jueza, ni hizo uso del recurso de impugnación por la vía judicial ante la emisión de la resolución administrativa del 15 de mayo de 2023 y el consiguiente título coactivo que lo conmina a pagar la deuda de 2.224.505 bolivianos a los trabajadores demandantes.

“Por lo tanto, no es evidente que se hubiese vulnerado algún derecho que se hubiese emitido un mandamiento de apremio sin haberse seguido los pasos que establece la ley (1468)”, sostuvo Sandoval.

Fancesa no se pronunció sobre la nueva decisión judicial. El lunes calificó como “injusta” la aprehensión de Ayaviri y afirmó que este “no es ni nunca ha sido Representante Legal de Sucremet”.

Sucremet se encuentra en proceso de liquidación y no cuenta con recursos para honrrar la deuda. El exejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la empresa, Fernando Martínez, recordó que los accionistas de Sucremet son Fancesa y Concretec, por lo que considera que la cementera debe asumir esa deuda.

“Lo que esperamos es que se haga la cancelación de los sueldos devengados y, posterior a eso, se llame a los trabajadores para definir cuál va a ser la situación de los trabajadores de la empresa”, dijo el dirigente.

Este diario conoció que se intentará buscar un acuerdo con los trabajadores de Sucremet para que Ayaviri recupere su libertad.