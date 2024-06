Proceso de cambio, entre bloqueos y ahora con golpe trucho

“De magistrados autoprorrogados a un autogolpe; el pueblo boliviano se hunde en la incertidumbre”. Andrónico (Hombre victorioso) Rodríguez, el presunto heredero del Evo.

Relatos de la Cotidianidad en el Estado Plurinacional.

Notas históricas para que nuestros nietos, esperemos que ya en una República Democrática Federal, conozcan los histriónicos sucesos ocurridos en épocas del Estado Plurinacional.

El pueblo boliviano es un pueblo alegre, festivo, al que le gusta armar fiestas y espectáculos, por eso es que sobrevive pese a todo. Un hermano Ministro que sabe de este espíritu, baila Tic Toc para llegar a su audiencia, pero lo hace sin gracia y fracasa, igual que el Golpe.

Actividad matutina.

En Santa Cruz y como todos los días, el miércoles 26 de junio salí muy temprano, 6:30 de la mañana, a caminar por el Parque vecino y alimentar a los pajaritos, aunque las palomas abusivas se comen casi todo. Se parecen a algunos políticos.

Extrañamente, a esa hora había en el Parque grupos de militares, policías y tucuimas. Estaban en grupos vistiendo sus respectivos uniformes y al lado de unos camiones, donde los vi comiendo salteñas y bebiendo coca cola. Luego vendrá la coca y el vico.

A eso de las ocho de la mañana llego la Banda con sus bombos y platillos más trompetas y clarinetes; armaron tropa y se fueron trotando y gritando al ritmo de la música en dirección al Centro. No sé qué ocurrió con ellos y la Prensa no registro nada que yo sepa.

Cronología de lo que ocurrió en La Paz, que no fue golpe, solo un Show mediático del Lucho, para posicionarse en su plan electoral y desplazar al Evo.

La semana anterior, el Comandante Zúñiga, que sería el actor principal de la telenovela golpista, proclamó: “Si el expresidente Evo Morales pretende repostularse, podrían detenerlo”.

Recién, en la tarde del 26 de junio, me enteré de los sucesos del Golpe. Escuche las noticias del espectáculo que se había montado en La Paz. La obra escenifica la Peleita, el Tinku, de los hermanos y de cómo correrlo al Evo y promoverlo al Lucho.

Siguiendo este Libreto se armó este Show mediático y para darle escenografía y emoción al espectáculo se trajeron contingentes de militares, con su ropa de fajina y algunos con pasamontañas, portando armas de asaltos y escudos. Además del despliegue de Tanquetas que rodearon la Plaza del Palacio Presidencial Plurinacional. A una Tanqueta le fallo el freno, chocó y abrió la puerta principal del Palacio Quemado. En los alrededores, un grupo de militares con pasamontañas cubrían la zona y así generar emoción mediática.

Mencionaros los analistas, que se contrataron militares y policías, pues estos siempre andan desocupados y les gusta el Showtime, al modo del Folklore populista cocalero, con trago y coca.

Cuando en los medios surgieron las críticas, el Comandante Zúñiga, dicen que dijo: “Yo no he sido el Lucho nomas me ha dicho y me lo dio el libreto”.

Varios amigos de La Paz, me dijeron que muchos espectadores estaba pidiendo que les devuelvan las entradas, pues el Show era muy, pero muy malo.

Unos dicen que fue un Auto Golpe para promoverlo al Lucho, los Evistas dicen que lo ocurrido fue un Tilinazo para darse un poco de aire.

Así nomás es la cosa en el Estado Plurinacional.