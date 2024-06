“¿Qué es lo que estamos haciendo?”: Gral. Zegarra asegura que sólo acompañaba a Zúñiga a una reunión

El excomandante de la Fuerza Aérea, general Marcelo Zegarra, aseguró que desconocía el plan del excomandante del Ejército, general Juan José Zúñiga, el día de la sublevación militar; dijo que sólo lo acompañaba dentro de un blindado a una reunión en Plaza Murillo.

Fuente: ANF

La ANF accedió a la declaración informativa policial que brindó el general Zegarra el jueves pasado, un día después de la esporádica toma militar de Plaza Murillo.

El miércoles, el país vivió tres horas de incertidumbre a raíz de una sublevación militar, con supuestos planes de ingresar a Palacio de Gobierno para tomar el poder y cambiar el gabinete de ministros.

Ese día, Zúñiga aseguró a los medios de comunicación que los tres comandantes de las tres fuerzas estaban de acuerdo con el plan que tenían. Sin embargo, Zegarra dijo que fue llevado con mentiras.

Según el excomandante de la Fuerza Aérea, él se encontraba a mediodía en un acto en la Embajada de Brasil, hasta que recibió una llamada de Zúñiga y fue convocado a una reunión en el Estado Mayor de Miraflores. A las 12.45 llegó al lugar y se encontró con sus pares del Ejército y la Armada.

“Ese momento el Gral. Zúñiga nos indica que íbamos a trasladarnos en los blindados (vehículos Z9 son con armamento en la torreta principal) y nos dijo que ya estaban al frente de su oficina, que iríamos a Plaza Murillo, que le acompañemos para tener una reunión en Plaza Murillo”, dijo Zegarra en su declaración informativa.

La toma de Plaza Murillo se concretó a las 15.00 del miércoles, Zúñiga bajó del tanque y dijo ante los medios que tomaría el Palacio de Gobierno, donde estaba el presidente del Estado, Luis Arce, y todo el gabinete de ministros.

“Una vez que parqueamos al frente de la puerta del Palacio, empiezan a llegar tropa de la Policía Militar, abren la compuerta del Gral. Zúñiga y él da la orden de que saquen a toda la gente con la Policía Militar, y en ese momento yo le pregunto, ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y el Gral. Zúñiga me responde que tranquilo, que todo está controlado”, contó.

Cuando el tanque rompió el seguro de la puerta principal de Palacio Quemado, los tres comandantes bajaron del blindado e ingresaron al pasillo donde se encontraba el presidente junto a sus ministros. Poco antes de eso, Zúñiga pidió a Zegarra que bajen las Fuerzas Aéreas, pero él se negó a hacer caso.

Arce ordenó a Zúñiga retirar las tropas. Ante la negativa, el primer mandatario pregunta al comandante de la Armada, Juan Arnez, si estaba de acuerdo con la operación militar, y él asiente. La misma pregunta le hizo a Zegarra, pero él respondió que no y luego fue apartado de sus camaradas y conducido a una sala donde el presidente le dijo que tomó la mejor decisión.

“Para eso el Gral. Zúñiga y el Gral. Arnez ya se salieron y al interior cierran y refuerzan la puerta para que nadie entre, pasa unos 10 minutos yo me encontraba en un cuarto adentro del Palacio, baja el Ministro de Gobierno y me dice: general, el presidente quiere hablar con usted. Con la jefa de gabinete ingreso al piso 23, ahí estaban todos los ministros, se levantan, los ministros abandonan (el espacio) y sólo se quedan el Sr. Presidente, Vicepresidente, Ministro de Gobierno, de Defensa y la jefe de gabinete. Me pregunta el Sr. Presente, general, ¿qué es lo que ha pasado? Y yo le digo: hermano presidente, esta no era la intención, la intención era hablar con usted. El presidente me indica que para reunirse deben hacerlo a través del Ministro de Defensa, y le respondo que el Gral. Zúñiga nos indicó otra cosa, nos pidió que lo acompañáramos, pero no sabía que era para lo que pasó”, contó Zegarra.

Los tres fueron destituidos ese mismo día. Actualmente, los tres excomandantes se encuentran detenidos e investigados por una serie delitos que habrían cometido en la toma militar de Plaza Murillo.

