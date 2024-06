Qué le pasa o qué busca Luis Arce Catacora? …

… estuvo callado, parecía durmiendo la siesta… y el problema es que cuando despertás, debés ponerte al día con todo lo que pasó mientras soñabas cosas bonitas, como esas de que hay combustible y hay, también y por montones, dólares (hasta crecen en los árboles) y, lo mejor es que tiene, camino al “Socialismo Siglo XXI” un “gabinete social”, que sesiona en el horrible edificio que llaman Casa Grande del Pueblo: Y el pueblo sólo se entera que existe el Estado, cuando va a los hospitales públicos y tiene que sacar ficha para dentro de varios días, después de haber hecho fila desde las 3 o 4 de la mañana (cuando no desde la noche anterior) o, para cuando el paro médico (reclamando insumos, remedios, ítems, etc.) te lo permite.

En la vida del gobierno, como novedad, lo único que hay, es un “Gabinete Social”; que está activo y, como se demostrará más adelante: viene a ser la “reposición” de la “Asamblea del Pueblo” que se inventó un 1 de mayo de 1971, la presidió Juan Lechín, funcionó desde el 22 de junio de 1971, con 221 delegados, con la misión de llevar adelante la “Tesis Socialista”, que se aprobó en el IV Congreso de la Central Obrera Boliviana, de mayo de 1970, siendo bautizada como el “primer soviet del continente”, 2 meses antes del golpe de Banzer. Tuvo sólo 10 sesiones

Su encabezado fundacional era rimbombante: La “Resolución N° 1” decía: “Ante el golpe, la AP “asumirá la dirección política y militar de las masas en combate” (…) “la primera respuesta será la huelga general y la ocupación de los lugares de trabajo”; en los hechos, hubo combate en el Laikakota y fueron derrotados por el golpe militar. Eso no ocurrió cuando Huarachi anunciaba resistencia en defensa de Evo Morales y terminó sumándose a la gran mayoría de la población, que reclamó por el fraude. Recordemos que el hoy integrante del Gabinete Social, pidió la renuncia de Evo Morales y ahora, está a sentado a la diestra del presidente Arce, es de los principales integrantes de la mesa chica de un “gabinete que pide cuentas a los estamentos del poder ejecutivo y decide”.

Ese “gabinete” está integrado por Ministros del “gabinete oficial”, la COB, Bartolinas, CSUTCB, Interculturales, el pacto de Unidad y, sectores que no son parte de la COB, pero tienen derecho de ser llamados “a la casa del señor” (presidente) … es un chapurreo de aquellos a los que sólo la comunistizante idea de Arce Catacora le entiende, pero no importa, así como que no sean 221 Delegados, como los de la primigenia Asamblea del Pueblo, pero pueden ser mucho más dañinos para la democracia y el Estado formal de derecho que recuperó la sociedad boliviana, allá, por los años ´78-´79, funcionando desde el ´82…. El tema es que como veremos más adelante, esto se pone peor. Antes, vamos a la larga siesta del presidente que …

… despertó y se encontró con que, igual que en febrero de este año, cuando Autoridades del Ejecutivo se reunieron, por instrucciones presidenciales, con los empresarios e hicieron un acuerdo de 10 puntos que se quedó en “la rebaja de las comisiones bancarias para las compras en el exterior (importaciones) y la colocación de bonos del BCB… lo demás es tan difícil como que el presidente reconozca los problemas económicos del país y busque salidas, en vez de repetir eslóganes atacando a empresarios, a los que les da “lecciones de cómo se maneja la economía social, comunitaria social, productiva, apoyada por Venezuela, tal como lo ha sostenido el desubicado diputado Cuéllar, al asegurar que “un telefonazo de Venezuela” hizo que Morales se retracte de su negativa a aprobar los créditos en la Asamblea Plurinacional, dándonos a entender que desde ese país, que está peor que nosotros (Bolivia), en las calificaciones económicas internacionales, es el que “vela porque el “jefe indio del sur” le ponga más zancadillas al presidente en ejercicio (característica del poder socialista: apoyar al que es Poder), de la que le ponen sus poco capaces ministros de Economía, Energía e Hidrocarburos (renunció o no?) y Gobierno; cada vez hay más droga (ejemplo: Marset y su socio Insfrán Galeano habrían obtenido ganancias por $us 433.500.000 con cocaína que salió desde este país hasta Paraguay) y violencia en los campos imprimida por los asaltantes de tierra armados e impunes (Interculturales) que responden al poder.

Estábamos en Arce y su siesta, ¡Claro!… despertó y reconoció “la falta” de dólares, pero no la crisis, no se refirió a la falta de combustibles, de medicamentos en los hospitales, etc. Y como no habló de eso, recurrió a lo que sane hacer mejor: tratar de imponer el relato del éxito de “su modelo”, para quienes no lo recuerden, es el desastre que empezó Evo Morales y él se encargaba de encontrar aquello que sirva al “jefazo” y se mandó: Golpe Blando dijo primero, para asegurar que hay una tendencia destituyente desde la oposición; de lo dicho, da la impresión de que quien quiere sacarlo sería Evo Morales que es peor visto que él. Lo hace para lograr apoyo y no para irse. Ésa debe haber sido la razón del “despierte”!

Debemos entender que, al haberse terminado la excusa de que los generadores de la crisis son otros y no su modelo que no funciona, entendamos: empresarios, camioneros/transportistas, inflación y crisis importadas, contrabando, COVID (es el único que todavía usa esa muletilla) el contexto internacional, las lluvias y sequías (ojalá no los meta a Tucho, Raldes y los jugadores de Oriente Petrolero), el Golpe Blando puede ser la idea distractora, mientras consolida su poder no democrático ni institucional. No nos equivoquemos, ese discurso no es la búsqueda de una “salida honrosa” que tienen sus entornos para asegurar que “no lo dejaron terminar, justo cuando las cosas iban a comenzar a cambiar y mejorar”; sino que es parte del mismo discurso que escuchamos en la debacle de los países del “mismo cuño” político. Sin embargo, hay quienes, en el entorno, están buscando la manera de salir de ahí. El 9 de mayo preguntamos de 2 renuncias que, hasta hoy evitan contactos con la prensa. No hay negativas personales.

El viernes 31/05/2024, el presidente, redobló la apuesta, para tratar de incendiarlo todo y cerrarle las puertas al país al mundo inversor, si acaso mostraban interés de invertir por acá, siendo ya parte de un círculo pequeño, con Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán y Rusia (Corea del Norte, tal vez) y algún otro y esto es lo peligroso:

Asegurar, en el atril del Colegio Militar, en pleno aniversario de su refundación, que: “En el plano interno, en la actualidad, muchas fuerzas oscuras y antipatrióticas, externas e internas, conspiran contra la integridad de la patria a través de operaciones híbridas como golpes suaves, el sabotaje a la economía, mediante siembra de zozobra, rumores, y percepciones tácticas de manual de potencias imperiales que, sin disimulo alguno, quieren controlar el litio, el agua dulce y los recursos estratégicos”, (https://brujuladigital.net/politica/arce-fuerzas-oscuras-y-antipatrioticas-externas-e-internas-conspiran-contra-la-integridad-de-la-patria). es muy simbólico, es un mensaje claro: quiere decir que las FFAA están con su proyecto político, cuando se hizo tanto para evitar politizarlas y ponerlas al servicio de sus coyunturas.

Nada es improvisado, antes, veamos lo que, aseguró la ministra Prada (Richter ya no hace vocería?), en el “informe del tercer gabinete social”: “hay una campaña que apunta da generar inestabilidad económica y esa inestabilidad económica se traslade en una inestabilidad política y social, rumbo a generar una convulsión en nuestro país y es lo que no vamos a permitir … y esa es una de las determinaciones más importantes dentro de esta tercera sesión del gabinete social de nuestra revolución democrática y cultural rumbo a la construcción del poder popular”. Lo hizo desde las escaleras del sitio donde gobiernan, para dar la impresión de “apoyo popular”; no dan puntada sin hilo.

¡Listo! La Asamblea del Pueblo, o Gabinete Social está por encima de la Asamblea o parlamento que el gobierno ya perdió, razón por la cual el TCP, “sentencia que se vuelva a seleccionar pre-candidatos” judiciales; si le hacen caso, lo validan y, a partir de ahí, validado y en funcionamiento pleno, la Asamblea, actuará bajo su veto o determinación. ¿Fin del modelo democrático y, comienzo del “poder popular”?.

Estamos en un momento muy complicado, Arce no teme que lo saquen del gobierno; eso es distractivo, él está empujando la “solución por el desastre”; piensa que, ante la crisis que vivimos, sólo le queda “si puede”, anular y, si se le da la oportunidad, mejor aún, cerrar la Asamblea, así siga funcionando, porque el TCP le puede dar el poder que necesita (hace meses venimos diciéndolo) y comunistizar la democracia operativa, ampliando el “gabinete Social”, como elemento constitutivo de su democracia popular, esa por la que nunca votamos, pero se puede imponer a la fuerza y con violencia. Ejemplos de ello hay en todos lados, aquí cerquita, en Latinoamérica, 3 en ejercicio, pero ya estuvieron Correa, Castillo y, de alguna manera el Kirchnerismo, en Argentina; son esos que van en busca de consolidar su poder en elecciones abiertas, manipulando los resultados (aunque queda un esperanza de que no lo logren) pero … sigue siendo la primera posibilidad. Puede pasar algo igual por acá?

Si, puede pasar. Avisados estamos

Carlos federico Valverde Bravo

Fuente: eju.tv