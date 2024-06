¿Qué significa la luz en los puntos ciegos en cada uno de los elementos del zodíaco?

“Empiezo a mirar mi mundo interior y a darme cuenta de lo que verdaderamente me motiva a buscar eso”, dijo.

Añadió que hay puntos ciegos que representan los diferentes elementos, “desaturarlos” tiene que ver con un acto de compresión de uno mismo.

En cuanto al elemento agua, describió que cuando están sobresaturados se caracteriza por decir “nadie me quiere” , “todo lo que pasa es por culpa que no me trataron bien” o “soy el menor de los hermanos”. Para sobresalir y transferir esa energía, busca al elemento aire, ya que con ello se comienza a funcionar y fusionar todo lo que hay alrededor.

Por último, con el aire, se vuelve a la tierra y uno se da cuenta que todo es completamente circular, es decir que cuando los elementos se encuentran sobresaturados el punto de luz se halla transmutando hacia el siguiente elemento.