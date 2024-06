¿Quién asumirá como vocero presidencial tras la renuncia de Richter? Esto señala el Gobierno

La viceministra de Comunicación que se respeta la salida del ahora exvocero, quien confirmó su salida a través de una carta que fue remitida al presidente Arce y que él mismo publicó en sus redes.

Fuente: Unitel

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, confirmó la renuncia del Jorge Richter al cargo de portavoz presidencial, uno de los puestos de confianza designados por el presidente Luis Arce Catacora. Ante esta salida surge la incógnita sobre quién ocupará ese lugar.

“Es una decisión que asumirá el presidente Luis Arce a su retorno”, respondió la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, cuando se le consultó, quién asumirá como vocero presidencial.

La viceministra señaló que la presentación de la carta de renuncia era un formalismo administrativo, pues anteriormente ya había hablado de su renuncia.

En su carta, Richter señaló que no acompañará a Arce “en el tiempo que sigue” debido a que transitará a “otro camino”, aunque deslizó que volverían a “reencontrar miradas y posiciones si nuestra democracia fuese nuevamente amenazada”.

“No permita que el Gobierno pierda su caudal. Lo querrán derrotar, no lo permita. Querrán que su gestión se sienta avergonzada, no lo permita. Querrán que los bolivianos dejen de extenderle la mano, no lo permita. Querrán instalar el miedo, no lo permita. Cumpla los sueños de los bolivianos y los suyos también”, se lee en parte del documento.

Alcón expresó que esta es una decisión que se respeta y que el Gobierno nacional no emitirá más criterios al respecto.

Quien salió a dar un ‘espaldarazo’ de despedida fue el ministro de Justicia, Iván Lima, quien elogió a Richter y su labor a la cabeza de la vocería presidencial.

“En Bolivia no estamos acostumbrados a que las personas sigan su camino en el lugar donde puedan servir mejor y con tantos funcionarios que nunca quieren dejar el poder, se ve mal a quien toma otro camino. Tus razones las valoro y agradezco tus ideas, tus consejos y tu trabajo por el país”, apuntó el ministro.