Fuente: infobae.com

En 2024, el número de mujeres en la lista de multimillonarios de Forbes ha aumentado, alcanzando el 13,3% del total con 369 mujeres de un total de 2.781 multimillonarios. Esta cifra representa un crecimiento respecto al 12,8% del año 2023, cuando había 337 mujeres en la lista. La suma patrimonial de estas mujeres es de casi 1,8 billones de dólares (1,7 billones de euros), un incremento de 240.000 millones de dólares (228.000 millones de euros) en comparación con el año anterior.

El patrón de herencia es dominante: nueve de las diez mujeres más ricas heredaron sus fortunas. Dentro de este grupo está Abigail Johnson, directora ejecutiva de Fidelity Investments, quien ayudó a aumentar los ingresos de la empresa a 28.200 millones de dólares (26.833 millones de euros) en 2023, y es la décima mujer más rica del mundo este año.

Una excepción notable es Rafaela Aponte-Diamant, cofundadora de una de las navieras más grandes del mundo y la mujer hecha a sí misma más rica de la lista de Forbes. Aponte-Diamant se encuentra también entre las 100 personas más ricas del mundo.

La lista general de 2024 muestra un incremento no solo en número, sino también en el valor de la fortuna acumulada por las mujeres. Este fenómeno refleja un cambio progresivo, aunque la herencia sigue siendo el principal motor detrás de las riquezas femeninas más prominentes en el escenario mundial.

Quiénes son las 10 mujeres más ricas del mundo en 2024

1-Françoise Bettencourt Meyers – Patrimonio neto: USD 99.500 millones

La nieta del fundador de L’Oréal y heredera de la fortuna familiar es por cuarto año consecutivo la mujer más rica del mundo. La mayor parte de su riqueza está ligada a su participación de casi el 35% en el gigante de los cosméticos L’Oréal Group, que tiene 45 mil millones de dólares en ingresos y marcas destacadas, como Maybelline, Kiehl’s y Lancôme.

Bettencourt Meyers, que heredó su fortuna de su madre, Liliane Bettencourt (fallecida en 2017), apareció por primera vez en la lista de multimillonarios de Forbes en 2018, con 42.200 millones de dólares.

2-Alicia Walton – Patrimonio neto: USD 72 mil millones

FAYETTEVILLE, AR – JUNE 1: Alice Walton, daughter of Walmart founder Sam Walton, waits onstage during the annual Walmart shareholders meeting event on June 1, 2018 in Fayetteville, Arkansas. The shareholders week brings thousands of shareholders and associates from around the world to meet at the company’s global headquarters. (Photo by Rick T. Wilking/Getty Images)