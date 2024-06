Recicladora incendiada no tenía licencia de funcionamiento

El secretario Municipal de Agua, Saneamiento, Gestión Ambiental y Riesgos del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), Gabriel Pari, informó ayer que no se tiene registro de la fábrica recicladora de plástico, que acabó en cenizas el lunes tras un voraz incendio.

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

Según la autoridad edil, los propietarios del lugar aún no aparecen ni han podido ser identificados. “El Registro Ambiental Industrial no corresponde, como es una planta de reciclaje, no corresponde, esas plantas tienen que tener licencia de funcionamiento”, indicó a este medio.

“Hemos mandando la ubicación y no hay registro nada, entonces no podemos identificar nada hasta este momento de quién es, se hacen las investigaciones y vamos a poder coordinar con el dueño”, remarcó.

El incendio ocurrió durante la Noche de San Juan y las causas aún se investigan.

VIVIENDAS

El fuego arrasó con la infraestructura, que era de dos pisos, según los vecinos, y todo se vino abajo. Además, se conocía que dos viviendas aledañas quedaron afectadas y ayer, el reporte de la Alcaldía alteña dio cuenta de que ya son cuatro las viviendas afectadas, ya que el fuego se extendió casi seis horas, entre la noche del domingo y la madrugada del lunes.

Las llamas se descontrolaron y causaron temor en los vecinos, quienes salieron con baldes y mangueras para intentar aplacar el fuego. También intervino el personal de Bomberos que, pese a la falta de equipamiento, combatieron contra el incendio en la avenida Cochabamba y Litoral, plaza 25 de Julio en la zona San Luis II de Charapaqui del Distrito 3 (D-3).

El fuego alcanzó a un vehículo que estaba dentro del inmueble. No hubo personas heridas.

INVESTIGACIONES

La Policía inició una investigación sobre las causas del siniestro, pero todavía no brindó un informe oficial. Se sospecha que habría sido provocado por fuegos artificiales que cayeron en la fábrica.

Los vecinos manejan la misma hipótesis y uno de ellos, aseguró ver el momento cuando una chispa de fuego pirotécnico ocasionó el fuego incontrolable. Para Pari, por lo pronto es necesario contar con el apoyo de los vecinos para llegar a los propietarios, sin embargo, lamentó que hay grupos de personas que se niegan a ayudar.

“Solo nos acusan de que no hemos podido ayudar, pero ellos ni con sus baldes ni manguera pudieron apagar las llamas. Ha sido el esfuerzo de todos, de ellos, de Bomberos y de la Alcaldía, que por norma estamos obligados a reaccionar en este caso de incidentes”, añadió la autoridad edil.

ESTUDIO

Desde la Dirección de Riesgos de la Alcaldía se recomendó un peritaje estructural a las viviendas aledañas a la fábrica recicladora, que fueron afectadas por el fuerte fuego, para evitar futuras tragedias.

El calor hasta pudo afectar el material con que se construyeron dichas viviendas y podría significar riesgos para las personas que habitan en ellas. “El calor era tremendo, ha reventado el vidrio, la gente ha echado con agua a las paredes, pero tanto calor que con agua fría solo se ha crizado”, dijo Pari.