Reelección, narcotráfico y plan negro, los temas que Del Castillo liga a Evo Morales

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo y el presidente del MAS, Evo Morales. Foto: Radio Kollasuyo.

Fuente: vision360.bo

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, relaciona al presidente del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, con al menos cuatro temas que generan desestabilización en el Gobierno de Luis Arce. Aseguró que desde el primer año de gestión el dirigente cocalero pensaba en su reelección.

En una entrevista con el canal televisivo, F10, consultaron a Del Castillo sobre si consideraba que Morales pretendía acortar el mandato de Arce. El ministro fue claro y confirmó que el expresidente llevaba ya un tiempo en esa postura.

“Antes de cumplir un año de gestión, lo visité a Evo Morales, cuando aún no se habían fragmentado las relaciones políticas, allí en Villa Tunari, en el departamento de Cochabamba y él me dijo: ‘¿Cómo está Ministro, todo bien? Le cuento que me van a proclamar como candidato y hay que hablar de elecciones’. No íbamos ni un año de Gobierno y él ya iba pensando en una nueva elección”, relató Del Castillo.

El ministro dijo que antes de la elección de Arce, el entorno político creía que el MAS era Evo Morales, pero que durante esta gestión se probó que ese partido político trascendía a ese dirigente. Hizo referencia a los 3,4 millones de votos que había logrado.

Narcotráfico

Por otro lado, Del Castillo aludió a Morales como una persona relacionada al narcotráfico, pero contradictoriamente remarcó que no tiene “ningún elemento de convicción” para presentar una denuncia penal en contra del presidente de su partido. De acuerdo a los datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), 7 de cada 10 factorías de droga fueron halladas en el municipio de Villa Tunari, centro político del MAS y las bases que respaldan a Morales.

Del Castillo precisó que en el Trópico de Cochabamba existen seis federaciones de cocaleros, pero que es en la de Villa Tunari, donde “el mandamás es Evo Morales”. En ese sentido, reiteró su cuestionamiento, sobre los catos de coca excedentarios que se tiene en esa región.

Plan Negro

El ministro de Gobierno, también se refirió a los conflictos sociales, que en criterio del Gobierno de Arce, están promovidos por Morales, con el fin de acortar su mandato.

“No olvidemos que Evo Morales decía que el Gobierno tenía un plan negro en su contra, cuando él generaba movilizaciones para desgastar al Gobierno”, manifestó.