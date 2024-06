Régimen Penitenciario: En la cárcel de San Pedro no hay “fiestas”, sino días conmemorativos

Internos de la cárcel de La Paz, hicieron llegar denuncias por los distintos eventos que cuentan con el permiso de las autoridades y que por el consumo de alcohol y drogas terminan con heridos y muertos y ponen en riesgo su integridad física y mental, ya muy deterioradas.

Fiesta por el aniversario de la sección Palmar. Foto: captura de video

La Paz, 25 de junio de 2024 (ANF).- Luego de una nota publicada por ANF referida a que por la existencia de fiestas con consumo de alcohol y drogas, los casos de violencia con muertos y heridos han ido en aumento en las últimas semanas en el penal de San Pedro, la dirección de Régimen Penitenciario de La Paz respondió que las actividades que se realizan en el penal de San Pedro, no deben de entenderse como “fiestas” debido a que se enfocan en días conmemorativos.

Internos de la cárcel paceña, previo a la nota, hicieron llegar a ANF denuncias por los distintos eventos que cuentan con el permiso de las autoridades y que por el consumo de alcohol y drogas terminan con heridos y muertos y ponen en riesgo su integridad física y mental, ya muy deterioradas.

ANF solicitó información a la Unidad de Comunicación de la Dirección de Régimen Penitenciario sobre “Políticas de prevención de peleas y muertes en las cárceles” el 13 de mayo y la versión al mismo director departamental de Régimen Penitenciario, Daniel Callisaya, pero nunca recibió respuesta.

Sin embargo, fotos y videos y las denuncias de los internos dan a conocer las fiestas con consumo de drogas y alcohol que se realizan en San Pedro, como ocurrió en el aniversario de la sección Palmar, la fiesta por el cumpleaños del delegado del penal, Kevin Fernández, que dejó dos heridos graves por arma blanca, festejos masivos en las elecciones carcelarias con distribución y consumo masivo de drogas para captar votos, como confirmaron a ANF los propios internos que recibieron la droga.

Los internos denuncian que las peleas son más continuas por el consumo de drogas y alcohol, sustancias que han proliferado en el penal e ingresan por las puertas del recinto custodiadas por la policía. Incluso dan cuenta de que se manejan montos por kilo de droga ingresada y el precio que tiene la puerta de San Pedro a quien desee administrarla.

“… Las actividades que se realizan en el penal de San Pedro, no deben de entenderse como ‘fiestas’, este tipo de aseveraciones no condicen con la realidad, dado que los permisos que autorizan las autoridades penitenciarias se enfocan en días conmemorativos como ser, Día del Niño, Día del Padre o este último caso el Día de la Madre; estas actividades son acompañadas por instituciones ligadas a los derechos humanos, así como de las visitas de la población penitenciaria”, señala Callisaya en una nota enviada el 6 de junio, en la que no se refiere al consumo de drogas y alcohol.

Agrega que la Policía Boliviana, a través de la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria, es la institución a cargo de la seguridad interna y externa de los centros penitenciarios de todo el país y “en sus registros de enero a abril de la presente gestión, se tiene 5 personas fallecidas por hechos de violencia a nivel nacional”, pero no hace referencia a las peleas surgidas.

Recuerda que la CIDH, en su visita al país en 2023, estableció, mediante un informe preliminar y posterior informe final, “que los centros penitenciarios del país tienen las tasas más bajas de violencia de la región”.

Callisaya en su carta remarca que pretende dejar en claro que “como Régimen Penitenciario tenemos la obligación de precautelar la salud, seguridad y vida de las personas que se encuentran en los centros penitenciarios, pero también el de garantizar el acceso a terapias ocupacionales, talleres, áreas educativas, espacios recreativos, culturales y deportivos para su reinserción social”.

De acuerdo a los registros oficiales, en los últimos cuatro años, 224 personas privadas de libertad bajo custodia fallecieron en las cárceles del país por diferentes motivos y sin que exista alguna política para cambiar esta realidad. Los registros de Régimen Penitenciario señalan que las muertes ocurren por enfermedad, violencia, suicidio y homicidio.

Para el exdirector de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos las muertes son parte del descontrol, la falta de reglamentos y el estado de facto que se vive en las prisiones del país, lo que significa que en Bolivia hay en los hechos “pena de muerte”.

“Es uno de los grandes problemas y nadie resuelve, todo lo dejan ahí porque es una muerte más, es un cordero más, es un chancho más que ha muerto y punto, pero no, la ley dice que son seres humanos, tienen dignidad, por más atroz delito que hayan cometido”, dijo Llanos a ANF.