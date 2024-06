Rek pide a arcistas que se «fumiguen el cerebro» antes de impedir la sesión de Asamblea con artimañas

La senadora Centa Rek pidió a los arcistas que se fumiguen el cerebro antes de impedir la Sesión de Asamblea con artimañas como el fumigado del Hemiciclo de Diputados; asegurando que la misma se desarrolla cumpliendo con todos los requisitos de ley, siendo “importantísima”, porque en la misma se va de decidir la continuidad de las elecciones judiciales y cesar en sus funciones a las autoridades auto prorrogadas.

Fuente: Prensa Creemos

“Nuestra preocupación es que el país pueda llegar a las elecciones judiciales y no tener una Poder Judicial auto prorrogado que está generando una serie de distorsiones”, indicó Rek.

A tiempo de rechazar las acciones del oficialismo arcista, que con una serie de acciones de hecho y legales buscó impedir el normal desarrollo de la Sesión de Asamblea, como el fumigado del hemiciclo de Diputados, la legisladora de Creemos agregó que son “muy burdas”, todas las triquiñuelas realizadas por el gobierno de Luis Arce para impedir el normal desarrollo de esta Sesión, que muestra que ya es más que una dictadura.

“Es una brutalidad, es una situación que es inadmisible porque no puede cerrarnos la Asamblea ; miren las condiciones, no tenemos luces; nos han cerrado (el ingreso), hemos tenido que entrar por una puerta trasera, hemos tenido que venir en condiciones que no son normales; se ha pretendido incluso fumigar el Hemiciclo. yo digo que se fumiguen el cerebro porque no es posible que nos tengan a los bolivianos en esta situación”, denunció Rek.