Representante gremial: ‘Hay dirigentes que temen por su vida, yo no tengo miedo, no recibo sueldo como Huarachi’

En medio de las tensiones con el Gobierno, el dirigente gremial Toño Siñani manifestó su apoyo a los transportistas que se declararon en la clandestinidad por una presunta persecución gubernamental, pero de su parte aseguró que no tiene miedo.

“Hay dirigentes que temen por su vida, temen por su seguridad, pero ¡carajo! yo no tengo miedo, porque no soy millonario, no recibo sueldo como Huarachi”, dijo haciendo alusión al ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, a quien acusó de estar alejado de la realidad del pueblo.

“Vamos a seguir en las calles así tengan que descuartizarme como Túpac Katari, pero no me voy a rendir”, agregó Siñani.

El dirigente representa al sector de los gremiales contestatario al Gobierno y que el lunes se reunirá en Cochabamba para asumir medidas de presión, en demanda de solución a la falta de dólares y los atropellos de entidades estatales como Aduana e Impuestos.

En este contexto conflictivo, Siñani aseveró que dos dirigentes del transporte se han declarado en la clandestinidad. Expresó su bronca por esta situación y advirtió al Gobierno que debe respetar el fuero sindical.

Dijo que, si existe algún dirigente aprehendido, se deberán unir como Central de Trabajadores de Bolivia.

Siñani manifestó que, como al alteño, nunca se declarará en la clandestinidad, pero pidió que en caso de ser aprehendido el pueblo debe salir a las calles a “sacar a este gobierno”.

Espera que el presidente Luis Arce recapacite y llame a dialogar a los sectores. Lamentó que hasta ahora el Gobierno sólo se reúna con sectores afines como la COB de Juan Carlos Huarachi.

Pidió que las bases empiecen a desconocer el liderazgo de Huarachi, porque considera que no ve la realidad del país con la escasez del dólar.