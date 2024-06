Resuelven trabas judiciales del Hospital Oncológico de Tarija

ECOS DE TARIJA

Fuente: https://elpais.bo

De momento se aguarda por el informe oficial sobre situación jurídica de esta obra, para a partir de ahí agilizar los procesos administrativos para reencaminar este nosocomio.

El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Adrián Vega, manifestó que el jueves se han reunido los miembros del Comité Impulsor del Oncológico, entidad compuesta por médicos, pacientes con cáncer y autoridades, junto al diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Delfor Burgos, quien manifestó que ya se tiene resuelto el problema judicial por el tema contractual que existía con la empresa que ejecutaba el hospital, pero que rescindió contrato en 2022.

“En el plazo de 15 a 20 días imagino que tendrá que conocerse la solución contractual, solución judicial y el nombre de la empresa que va a continuar con estos trabajos. Entendemos que además existen compromisos asumidos en la parte económica por parte de la Gobernación como del Gobierno nacional para la conclusión de la misma”, refirió.

Vega señaló que, lo que llama la atención es la construcción del bunker, y que para ello se necesita la compra de equipamiento que consta de un acelerador lineal, del cual se debe conocer las características y en función a ello se pueda construir la infraestructura.

“Entonces, mientras no exista una licitación para la compra de este equipo, vamos a tener de repente un bonito edificio construido, pero que no tiene ninguna funcionalidad. En ese sentido, alentamos de que exista esta buena voluntad para intervenir en el tema salud en el departamento, particularmente en el tema cáncer, y que no solamente quede en la construcción del Oncológico”, apuntó.