Revelan que existe un brote de varicela en el Regimiento Padilla de Tarija y denuncian falta de atención médica

Una denuncia anónima ha revelado una preocupante situación sanitaria en el regimiento Padilla de Tarija, donde se reporta un brote de varicela que no está siendo manejado adecuadamente.

Fuente: La Voz de Tarija

Según la denuncia, realizada por un familiar de uno de los soldados afectados, la situación lleva un mes sin recibir la atención médica necesaria.

«Hay un brote de varicela que no está siendo tratada como corresponde, tengo un familiar en el regimiento Padilla y me dijo que hace un mes ya que hay un brote de varicela,» denunció la fuente anónima. La situación se ha vuelto más alarmante al confirmarse que varios soldados ya se han contagiado, incluyendo al familiar del denunciante. «Incluso me dijo que tenía miedo de contagiarse pero ya hace una semana se contagió, se encuentra en un estado muy delicado y no tienen atención médica adecuada,» agregó.

La falta de atención médica adecuada es un problema crítico para los soldados infectados. Las pústulas causadas por la varicela les impiden alimentarse correctamente, lo que aumenta el riesgo de contraer otras enfermedades o de empeorar su estado de salud. «Ellos no pueden alimentarse por el tema de las pústulas que les salen deben recibir una atención especial porque si no comen pueden contraer otras enfermedades o empeorar de la que ya tienen,» explicó el denunciante.

El brote afecta aproximadamente a 43 soldados, según la denuncia. La familia del soldado afectado acudió al Servicio Departamental de Salud (Sedes) en busca de ayuda, solo para descubrir que la entidad no había sido informada sobre la situación en el regimiento. «Nosotros fuimos al Servicio Departamental de Salud (Sedes) y nos informan que nadie les informó,» señaló la fuente. Esta falta de comunicación y transparencia ha permitido que la situación se mantenga encubierta dentro del regimiento. «El regimiento está cubriendo esta situación,» concluyó.

La denuncia pone en evidencia la necesidad urgente de una intervención médica adecuada y de una mayor transparencia por parte del regimiento Padilla para evitar que la situación se agrave y para proteger la salud de los soldados afectados.