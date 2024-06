El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, ratificó este martes que puede ser candidato en las elecciones presidenciales de 2025 y dijo que no está “cerca de nadie”.

“No estoy cerca de nadie, estoy queriendo estar cerca del pueblo, eso me interesa (…). Nos visitan diputados, candidatos y eso no quiere decir nada. Además, todavía no soy candidato, soy alcalde de Cochabamba”, dijo la autoridad edil ante la consulta de los periodistas en puertas de la Casa Grande del Pueblo.

Candidato

Reyes Villa asistió a la reunión del presidente Luis Arce con los alcaldes de las ciudades capitales, más El Alto.

Si bien el político opositor dijo que aún no es candidato, no descartó esa posibilidad. “No soy candidato, pero no descarto nada”.

La eventual candidatura del alcalde cochabambino cobró fuerza luego de su reunión en esa capital con legisladores disidentes de las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos, ambas alianzas opositoras al Gobierno.

Ese encuentro se celebró la tarde del 18 de junio.