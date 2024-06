Ribera denuncia nombramiento «ilegal» de funcionaria para controlar activos de la Brigada Parlamentaria Cruceña

“ Quiero informar a la ciudadanía que los abusos del MAS continúan, a pesar de hablar de diálogo ”, inicia Ribera en una carta que dio a conocer públicamente el miércoles 5 de junio. “Es importante aclarar que esta funcionaria no está jerárquicamente subordinada a la Presidencia de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, según el artículo 10 del reglamento de Brigadas Parlamentarias”, denunció el legislador.

Reacciones

Sobre la denuncia que dio a conocer el presidente de la Brigada Parlamentaria, la diputada por Comunidad Ciudadana (CC), afirmó que es ilegal mantener a una secretaria técnica que ya fue desvinculada el 23 de abril por parte de la Cámara de Diputados.

“No podemos solicitar nada a una funcionaria x que no pertenece a la Brigada, y está usurpando funciones, por ejemplo un vehículo para ir a una inspección a los acuíferos. Nos perjudica”, expresó en contacto con EL DEBER.

Por su lado, la diputada de Creemos, Khaline Moreno, consideró que la designación de la funcionaria desde La Paz, están apuntado a acorralar al actual presidente de la Brigada Parlamentaria para que renuncie a su cargo y asuma un parlamentario de la línea del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Señaló que se convocó en varias oportunidades a elecciones, pero la inasistencia del MAS y los disidentes de Creemos no han dado quórum para instalar la sesión.

Indicó que se debe preguntar a los legisladores disidentes de Luis Fernando Camacho porqué no apoyan a la mayoría de la bancada qué mayoritariamente eligió a Verónica Aguilera como candidata a presidir la brigada.

“La verdad es que no hay voluntad política ni de los disidentes ni de los masistas, para que la brigada tenga nueva directiva y no van a asistir porque no tienen los votos”, dijo a este rotativo.

Desde el MAS, el diputado Rolando Cuéllar explicó que el nombramiento de la funcionaria del MAS está enmarcado en la ley, porque cada año se fiscaliza los inmuebles de las brigadas parlamentarias por disposición de Recursos Humanos de Diputados.

En ese sentido, acusó a Richard Ribera de politizar una fiscalización habitual de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y desmintió que se quiera quitar los bienes que están en las instalaciones del parlamento cruceño.

“Si la Brigada Parlamentaria no funciona para servir a los cruceños es culpa de Creemos porque tienen tres candidatos y culpa de ellos Santa Cruz no tiene brigada. La directiva ya feneció en sus cargos, en noviembre se elegirá a la nueva directiva para que asuman en enero del próximo año”, acusó.