Richter dejará la vocería presidencial “a lo largo de los días que vienen”

Fuente: correodelsur.com

“A lo largo de los días que vienen, yo no quiero señalar un día especifico”, afirmó anoche a CORREO DEL SUR Jorge Richter al confirmar su alejamiento del cargo de vocero presidencial, después de tres años y medio de acompañar la gestión del presidente, Luis Arce.

“Lo mío es algo reflexionado hace un tiempo. Yo creo que ha llegado un momento en el que necesito y encuentro prudente hacer unas reflexiones de cara al próximo proceso electoral que va a vivir el país y para ello la vocería no es un lugar que me permita poder realizar aquello. Creo que después de tres años y medio ya he cumplido de manera suficiente, no tengo pendientes con la tarea y con los objetivos que me había propuesto al aceptar este cargo”, afirmó Richter.

Además aclaró que no hubo ninguna ruptura con los actuales mandatarios. “No he tenido discusiones, peleas” y aseguró que “no tengo diferencias con nadie de manera personal y rupturas, pero si puedo tener pensamientos distintos”.

Este domingo, Richter publicó una columna de opinión en varios medios de comunicación del país, titulada “Antes del fin”, y que generó una serie de versiones en las redes sociales sobre su alejamiento de ese alto puesto.

En su artículo remarcó por ejemplo que “de forma solapada se gobierna, desde hace tantas décadas, con un marcado desinterés del sentir diario de la sociedad, como si afuera de los espacios de decisión, oficiales, opositores y privados, importara nada el destino y las esperanzas de esos miles que bullen por las calles y que es la gente a la que refieren para salvar una repentina interpelación conciencial”.

Luego asegura que “los grupos de adulones tienen una rareza que los caracteriza: son extraordinariamente rápidos para florecer y su velocidad es absolutamente proporcional al daño que producen. Cercan a los decisores, los desconectan de la realidad y los mantienen anestesiados mientras ellos estrujan su espacio de poder. Entonces acá la reflexión, cuando todo resuena a crisis, a dificultades que no desaparecen, a complejidad y sensaciones de fracaso, es el momento de andar y caminar entre la gente, lejos de los comensales de la mesa chica…”.