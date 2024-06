Rondón mete a Venezuela en cuartos ante una México que no acierta ni de penalti

Fuente: marca.com

Mucho va a tener que trabajar México de cara a un Mundial 2026 en el que va a ser organizador. El fútbol mexicano está herido de muerte. Los referentes (Memo, Guardado, Chicharito…) se han ido o los han echado y los nuevos (la generación de Santi Giménez) está aún por hacer, como se demostró hoy. Hace falta una figura fuerte que reordene este fútbol. ¿Qué tal les suena el nombre de Javier Aguirre?… Sea desde el rol que sea.

Así las cosas, un solitario gol de Salomón Rondón (¿quién si no?) puso a Venezuela en cuartos de final, confirmando los buenos presagios de las eliminatorias mundialistas y las esperanzas de Venezuela de estar en su primer Mundial de la historia. Igual la Vinotinto, que fue superior en el segundo tiempo, concedió muchas ocasiones, pero México y la puntería estaban reñidos. Y si no, revisen el minuto 87, con un penalti fallado por Orbelín Pineda ante la parada de Rafael Romo.

En el partido no sólo se jugaban tres puntos; no sólo se jugaban un casi seguro pase a cuartos de final. No. Sobre todo, México y ‘Vene’ se jugaban evitar a Argentina en los cuartos, ya que la Albiceleste será, probablemente, el primero del Grupo que cruza con el segundo de éste. Quien ganara, pues, evitaba a la campeona del mundo. Un motivo muy sobrado para buscar el triunfo.

Por eso, y por ,los miedos del pasado mexicano, el Tri salió decidido a comandar el choque. Santi Giménez, un delantero de futuro en grandes Ligas, prolongaba su mala racha actual errando dos goles que parecían claros para él.

En el otro área, poco se cocía. Apenas -.nada más y nada menos- un remate al poste de un Salomón Rondón que, a sus 34 años, viene de ser ‘pichichi de la Champions de la Concacaf (ganada por su Pachuca mexicano) y ‘pichichi’ de una Liga MX donde ha deslumbrado.

Pero el marcador no se movía. Había mucha fricción y escasas oportunidades dentro de un tiempo que dominaba por el equipo azteca.

La segunda parte cambió el escenario. La cancha se inclinó hacia Venezuela, y más tras elñ penalti provocado por el lateral de la Real Sociedad Jon Aramburu, en una tonta falta del colombiano mexicano Quiñones. Rondón… ya la jaula… del mejor jugador en la historia del país (42 goles en 105 partidos), con permiso de Juan Arango. México se castigaba con su falta de puntería en la primera parte.

Y así se murió el partido, con México teniendo cinco o seis oportunidades en el último cuarto de hora (ya con Santi Giménez en el banquillo), el penalti errado por Orbelín y la sensación de que si estuvieran jugando ahora, todavía seguirían sin marcar. México debe revisar su puntería y ‘Vene¡disfruta los cuartos.