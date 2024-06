Rory McIlroy entrega el US Open a Bryson DeChambeau

El norirlandés firma tres bogeys en los cuatro últimos hoyos, dos de ellos fallando putts de metro y medio

Bryson DeChambeau lanzó la bola al graderío del hoyo 18 de Pinehurst. Miró al cielo para dedicarse a su padre, fallecido hace un par de años. Y a Payne Stewart, el golfista que perdió la vida en un accidente de avión después de ganar en ese escenario el US Open de 1999 y al que honró durante años con la gorra de plato.

A continuación dio unos cuantos saltos con su troupe, luego lo felicitó Sergio García, golfista como el estadounidense que juega el LIV Golf. El golfista de Modesto (California) celebraba de verdad su primer grande con la conquista del US Open. Ya había ganado otro, el de 2020, pero en la clandestinidad del septiembre de la pandemia. Sin público. Y no era lo mismo. Después de haber peleado la victoria en el Masters, sexto, y el PGA Championship, donde acabó segundo, ahora era él quien salía la foto.

A bogey on the 72nd hole for Rory McIlroy. pic.twitter.com/SGSelJlVZ0

— PGA TOUR (@PGATOUR) June 16, 2024