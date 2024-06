“Saldrá como el vocero más bruto”: Arcistas arremeten contra Richter y le piden develar a adulones

El anuncio de alejamiento de la vocería generó un revuelo en el ámbito político.

Los diputados arcistas del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Enríquez Cuéllar y Jerges Mercado arremetieron este martes contra el aún vocero presidencial Jorge Richter y le pidieron que devele a los adulones del jefe de Estado, Luis Arce, que se refirió en su columna de opinión.

“Que diga con nombre y apellido quienes son los adulones, yo no sé quiénes son. El presidente convoca a los gabinetes político, jurídico, económico, social en coordinación con todos los ministros; en ese sentido, nosotros siempre informamos la verdad al presidente (Arce)”, declaró Cuéllar a la ANF.

Ante el anuncio de su salida del gobierno, Richter publicó el fin de semana una columna de opinión en el que precisó, sin identificar nombres, que algunos “adulones” evitan que el presidente del Estado vea la realidad del país en la toma de decisiones.

“Los grupos de adulones tienen una rareza que los caracteriza: son extraordinariamente rápidos para florecer y su velocidad es absolutamente proporcional al daño que producen. Cercan a los decisores, los desconectan de la realidad y los mantienen anestesiados mientras ellos estrujan su espacio de poder”, escribió el aún vocero presidencial.

El anuncio de alejamiento de la vocería generó un revuelo en el ámbito político. La oposición tradicional y el evismo calificaron la despedida del vocero como una crisis de gabinete. Argumentaron que el Gobierno está llegando al punto de no poder sostener un discurso frente a la crisis económica y política del país.

Pese a ello, Cuéllar negó una crisis en el gabinete ministerial de Luis Arce porque Richter saldrá como una persona más, y no como alguien que tomaba decisiones.

“Lo acabo de decir, el vocero presidencial para mí es un cargo innecesario que no aporta nada. Pregunto, ¿cuál es la función del vocero presidencial? Claramente, lo puede hacer la viceministra de Comunicación (Gabriela Alarcón) o la ministra de la Presidencia (María Nela Prada)”, subrayó Cuéllar.

Mercado, jefe de bancada del MAS en Diputados, argumentó que nadie es indispensable en su cargo; en ese sentido, pidió al vocero presidencial que de una vez oficialice su renuncia.

“El señor Richter, – a quien considero un buen compañero y amigo –, tampoco es indispensable en su cargo. Que renuncie de una vez y que se vaya, que no esté amenazando y no lo haga. Otro vendrá o no vendrá”, declaró Mercado.

Ambos diputados cuestionaron que Richter, antes de su salida, emita mensajes con “brutalidad e ignorancia”, por ejemplo, que diga que la vicepresidencia del Estado no aporta en nada.

“La función del vicepresidente, presidente de la Asamblea Legislativa, es acompañar haciendo gestión; me sorprende la ignorancia de Jorge Richter. Si es que sale del Gobierno, va a salir como el vocero más bruto de la historia de este país”, dijo Cuéllar.

