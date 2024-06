Samuel: “El país necesita 10.000 millones de dólares para enfrentar la crisis”

El empresario y líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, manifestó su preocupación por la falta de acción del Gobierno de Luis Arce Catacora frente a la crisis económica por la escasez de dólares, la falta de combustibles, el abultado déficit fiscal y un creciente malestar social con protestas y bloqueos en todo el país.

En Desayuno Informado de Asuntos Centrales, Doria Media alertó que la situación de desfinanciamiento es tan severa que “el país requiere unos 10.000 millones de dólares” para enfrentar el vacío que ha dejado el desplome de la Reservas Internacionales y el fin de la economía del gas natural.

Consultado sobre la situación de la economía boliviana, Doria Medina indicó que “las prioridades son muy distintas a las que tiene México dado que faltan 15 o 16 meses para las elecciones y la preocupación fundamental de la población pasa por la falta de dólares, la falta de gasolina, los bloqueos, el incremento de precios de la canasta familiar y la incertidumbre que hay en el país”.

– El expresidente del BCB, Juan Antonio Morales, plantea que el Gobierno del MAS tendrá que acudir al FMI para salvar sus cuentas. ¿Qué paradoja política no? ¿Tan mal estamos que tenemos que acudir al FMI?

– La paradoja es que este Gobierno que no quería nada con el Fondo Monetario Internacional ha hecho tan mal las cosas en el manejo económico que la única fuente de financiamiento, como señala Juan Antonio Morales, es el FMI. Eso muestra la gravedad de la situación económica que, además, es negada por el Gobierno. Ese absurdo de querer negar lo que está pasando con la crisis y de querer sostener que todo está bien cuando día a día los problemas se multiplican.

– ¿Cuánto dinero aproximadamente necesita el Gobierno en este momento para evitar el colapso de la economía?

– La semana pasada hablaba con especialistas en el tema financiero y ellos sostienen que, para entrar en un plan de estabilización, el país requiere algo más de 10.000 millones de dólares. El BCB le debe cerca de 3.000 millones de dólares a los bancos, hay como 3.000 millones de dólares de depósitos, que se tienen que importar cada mes unos 1.000 millones de dólares. Entonces, los órdenes de magnitud son importantes y lo complicado es que cuando uno requiere dinero del FMI el organismo dará los recursos a condición de que se reduzca el déficit fiscal y los subsidios. Por lo que, previo a un desembolso del FMI, se tienen que tomar medidas. No creo sinceramente que nunca seamos testigos de un acuerdo de Arce Catacora con el FMI. Lo más probable es que se deje la solución del problema al próximo Gobierno que va a ser elegido en 2025. Lo que podemos esperar que haya un deterioro continuo de la economía en los próximos meses.

– ¿Podremos “aguantar” mientras llega un nuevo Gobierno? ¿Cuáles son las medidas que se deben adoptar en este momento económico?

– Está claro que el Gobierno ni si quiera reconoce que hay una crisis y le echa la culpa a los bancos, a los exportadores, a los analistas, a todos, sin aceptar la realidad económica. El problema de fondo está en las empresas públicas que generar pérdidas, que requieren fondos del BCB para pagar sueldos. Desde 2006, el Gobierno tenía como 270.000 empleados públicos y hoy tiene más de 550.000 empleos públicos. Allí están las fuentes del déficit. El Gobierno sigue gastando, sigue aumentando el déficit que ya está por encima del 12% respecto del PIB. Eso va a causar un incremento en los precios. No veo que el Gobierno vaya a cerrar empresas públicas deficitarias, no veo que vaya a dejar de contratar gente en el sector público y no veo que haya un plan de austeridad. Solo un ejemplo. Para pagar el aumento salarial del 3% del 1 de mayo le ha significado el Estado un gasto adicional de 200 millones de dólares.