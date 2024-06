Santa Cruz concentra casas ilegales de juego; fraternidades en la mira

El 60% del total de máquinas decomisadas proviene de este departamento.

Fuente: La Razón

Santa Cruz es el epicentro de las casas de juego ilegales, con fraternidades en la mira. El Gobierno libra la lucha para frenar estos lugares porque los usuarios pueden ser víctimas de abusos, fraudes e incluso participar de forma indirecta con el crimen organizado.

Cifras de la Autoridad de Fiscalizacion del Juego (AJ) señalan que, desde 2011 hasta abril de este año, en Santa Cruz se decomisaron 12.772 maquinas ilícitas de juego, el 60,3% del total de las 21.167 secuestradas en el país. La incautación se aplicó en 846 operativos, de los 1.794 implementados en similar periodo.

Por ejemplo, el año pasado se mantuvo esta tendencia. Producto de los controles y las intervenciones, se comisaron 414 máquinas ilegales en el territorio nacional, 235 en el departamento cruceño.

Marco Sánchez, director nacional de la AJ, explica a La Razón que tras los constantes operativos en Santa Cruz, se identificó que el modus operandi de los juegos ilegales ya no es de forma abierta, sino que se “mimetizó”, sobre todo en cuanto al póker, sea en viviendas familiares, reuniones de fraternidad y/o negocios en los que se comercializan comidas y bebidas.

“Ya no lo hacen abiertamente como antes. Es más mimetizado en viviendas familiares donde las llamadas fraternidades se dedican al funcionamiento. Nos hemos percatado que funcionan más las mesas de póker, que sin guardar las medidas de seguridad ponen en peligro a las personas y a toda una familia”.

Agrega que en estos lugares inclusive se observó la presencia de menores, lo cual representa un riesgo para ellos debido a que allí se consumen bebidas alcohólicas y hasta sustancias controladas.

Los números nacionales de la entidad reguladora, de 2011 a abril de esta gestión, indican que se llevó a cabo el decomiso de 21.167 máquinas ilícitas de juego, a través de 1.794 operativos. Tras la conclusión de los procesos correspondientes, se destruyeron 19.533 de esos equipos; solo el año pasado fueron 782.

Cochabamba es el segundo departamento donde se incautaron más máquinas desde 2011, con 2.733 en 296 operativos de control. La tercera región es La Paz, con 2.438 y 180, respectivamente.

ANCIANOS

Una de las particularidades de las casas de juego ilegales en este último departamento, según la autoridad del rubro, es la presencia, en su mayoría, de mujeres de la tercera edad. “Es muy triste ver cómo la familia, sobre todo, incentiva a las personas de la tercera edad a que vayan a estos lugares, (incluso) las dejan en esas casas de juego”, dice Sánchez.

Complementa que este accionar pone en completo riesgo a esta población, en cuanto a su integridad y su salud. “(Se la) expone en estos centros que son totalmente oscuros, llenos de humo, no tienen ventilación y muchas veces los encargados de seguridad no tienen ningún respaldo policial, ya que no se conoce cuáles son los antecedentes con los que cuentan”.

La entidad reguladora también remarca que la lucha contra esta ilegalidad es una de sus principales funciones, por lo que pondera la alianza que se tiene con la población, esto en razón de que la mayoría de los operativos se realizaron a raíz de las denuncias reportadas de vecinos o comerciantes que al evidenciar la presencia de juegos ilegales convocan a las autoridades.

“La población se ha convertido en un trabajador más de la Autoridad de Fiscalización del Juego, ya que operamos a través de las denuncias que nos hace llegar la población. Los vecinos ven que están operando de manera ilegal estas casas de juego y las denuncian, pues lejos de traer el bienestar para la sociedad o para el vecindario se generan peleas y están hasta altas horas de la noche”.

Sánchez sostiene que como institución se toma la batuta del trabajo de seguimiento e intervención de estos lugares, muchas veces con la participación de uniformados como resguardo, porque en estos sitios es común encontrarse con personas en estado de ebriedad que son propensas a agredir a los funcionarios.

TRÁFICO

“Tenemos un mandato que viene desde el Presidente (Luis Arce) de luchar contra este flagelo, porque lejos de hacer un beneficio para la sociedad, nos enfrenta; en muchos de los casos también el ejercicio ilegal del juego viene acompañado con lo que es trata y tráfico y el manejo de sustancias controladas. Este último tiempo se han recibido amenazas vía telefónica y mensajes que los hemos puesto a conocimiento del Ministerio Público”.

De acuerdo con el director de la AJ, la reincidencia de los implicados en esta actividad ilícita es constante, principalmente en Santa Cruz. “Nos llevamos la sorpresa de que son los mismos organizadores los que vuelven en otra dirección, estos van rotando”.

Otro es el panorama en cuanto a las casas legales, ya que la autoridad informa que solo una cuenta con autorización a nivel nacional y se halla en el departamento cruceño. Sobre este tema, Sánchez afirma que como ente regulador y fiscalizador se vigila que las máquinas de juego tengan certificación internacional, por lo que se hace un seguimiento continuo.

“Tenemos un sistema que se encarga de hacer el seguimiento minuto a minuto de lo que son las apuestas, de lo que es la participación (de las personas). Hay que precautelar el derecho de la población que está participando y que las máquinas no sean trucadas, y se haga un juego limpio”.

Añade que en los últimos cinco años no llegaron solicitudes de apertura para estos centros en el territorio nacional, pero sí en gestiones pasadas, las cuales fueron rechazadas porque los interesados no pudieron cumplir con los estrictos requisitos. “El juego no está prohibido en Bolivia, pero tiene que cumplir estándares y requisitos normativos que exigimos”.

ONLINE

En cuanto a los juegos en línea, sobre todo de apuestas, pese a que se cuenta con la normativa vigente, Sánchez subraya que no se tiene ningún operador autorizado; sin embargo, se lleva a cabo el seguimiento mediante el Departamento de Informática a las páginas que promocionan algún tipo de apuesta en el ciberespacio, las cuales fueron dadas de baja, principalmente en lo que significa a la extensión “.bo”.

“Hay que manifestar que la jurisdicción que tenemos nosotros por competencia es todo lo que está en el ámbito nacional. Lo que está más allá de las fronteras, nosotros no podemos regularlo y ahí es un llamado de atención a la población para que no participe, porque no va a haber ni la instancia ni el medio a los cuales acudan ellos para pedir que en algún tipo de estafa podamos ayudarlos”, advierte el director de la AJ.

Hay 27 sentencias condenatorias y 1.700 procesos en estrados judiciales

Los implicados en actividades de juego ilegales se arriesgan a una pena de hasta ocho años de cárcel. De 2011 a abril de este año, la Justicia dictó 27 sentencias condenatorias por legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito, y cuatro para la reparación de un daño económico de Bs 3,5 millones que los infractores deben pagar al Estado.

Desde la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ), se establecen multas de 5.000 UFV (Unidades de Fomento a la Vivienda) por cada máquina decomisada, lo que equivale a Bs 12.485, y los involucrados son procesados.

Marco Sánchez, director nacional de la entidad de fiscalización, informa a LA RAZÓN que hasta abril hay 1.700 juicios que se ventilan en los estrados del país. Explica que las multas establecidas deben ser canceladas al Estado, aunque una vez que el proceso acaba con sentencia.

“Las intervenciones mínimas que tenemos son 5.000 UFV, que se tiene como sanción. Tenemos grandes casas con las cuales hemos encontrado más de 25 máquinas, entonces 25 por 5.000 UFV son alrededor de 125.000 UFV. Hay casos que se están peleando todavía por la vía jurídica”, complementa la autoridad.

Según Sánchez, por definición una casa de juego ilegal es una sala que cuenta con más de tres máquinas. Eso sí, señala que toda máquina que se encuentra, así sea “una, 10, 20 y demás”, son ilegales si no cuentan con la respectiva autorización de la AJ.

“Por eso es que también hemos abarcado a municipios. Por ejemplo, en El Alto había una proliferación grande, en cada negocio pequeño ponían una maquinita. Eso llamaba la atención, sobre todo de menores de edad, adonde iban con 1 boliviano y apostaban. Todas esas máquinas son ilegales y son susceptibles de sanción”.

PROMOCIONES

La institución reguladora indica que hasta abril se tiene 399 promociones autorizadas; en 2023 hubo 1.109. Sánchez afirma que hay equipos desplegados a nivel nacional para velar de que los emprendimientos y negocios que recurren a estas ofertas para sus clientes no incurran en incumplimiento.

“Muchas veces les prometen ilusiones, autos y demás, pero llegado el momento no les cumplen y es la AJ la encargada de hacer cumplir cuando la promoción está autorizada. Tenemos procesos sancionadores contra empresas que no han sacado la autorización”, añade.