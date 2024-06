Santa Cruz: Un niño se encuentra en estado crítico tras ser golpeado por una hamaca en el parque

Un niño se encuentra en estado crítico tras ser golpeado por una hamaca de fierro en la garganta, cuando se encontraba jugando en el parque. El menor se encuentra en el Hospital del Niño entubado y con sangre en los pulmones. Su familia pide ayuda a la población para poder cubrir los gastos de las recetas.

Fuente: https://elpais.bo

El hecho se registró en Satélite Norte, en Santa Cruz, el pasado viernes por la tarde, en un parque cuando el menor, que se encontraba cerca de las hamacas recibió un golpe en la garganta.

“Como el parque quedaba a la esquina de mi casa, yo me fui al baño y en ese trayecto veo que la gente viene con mi niño mal. Pasó en un minuto. Con mi niño mal, ya estaba blanco, ya estaba en lo último; lo llevamos al centro de salud. No reaccionaba y lo trajeron de emergencia al Hospital de Niños, lo reanimaron pero el doctor dijo que no había mucha esperanza”, relató la afligida madre.

El menor se encuentra entubado, tiene sangre en los pulmones y está con respirador artificial.

“Pedimos a la gente de buen corazón que pueda ayudarnos. Desde que llegamos están pidiendo recetas y el sus no cubre todo”, afirmó la madre de niño, que solo en el primer día de internación las recetas alcanzaron los Bs 2.000.

Las personas de buen corazón que puedan ayudar a la familia, pueden hacerlo, llamando al 784 16898.