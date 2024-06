Santa Cruz: Vecinos denuncian que lotearon terrenos colindantes al Jardín Botánico y piden al municipio que defienda predios

En el lugar incluso hay un letrero que señala que el barrio se llama San Marcos, fundado el 10 de junio de 2022. Vecinos señalan que no es un lugar habitable y piden explicaciones al municipio.

Fuente: Unitel

Predios colindantes al Jardín Botánico, en Santa Cruz de la Sierra, fueron loteados por diferentes familias, denuncian vecinos que esperan un pronunciamiento de la Alcaldía cruceña, ya que señalan que son espacios de área verde que son propiedad del municipio. En un recorrido por el lugar, algunas personas señalan que pagaron $us 3 mil por cada lote.

Oliver Parra, dirigente vecinal, indicó que es un avasallamiento de predios municipales que no pueden, ni deben ser habitados.

“Hemos ido a ver y ya tienen letrero, dice que tienen escrituras inscritas en derechos reales. No sabemos qué trabajo está haciendo el municipio y el comité de defensa de áreas verdes. Esos predios son para hacer laguna de oxidación, no son habitables”, dijo Parra.

En un recorrido por el lugar, en el ingreso hay un letrero que especifica que es el barrio se llama San Marcos, fundado en junio de 2022, ubicado en el décimo anillo final avenida Tres Pasos Al Frente, y que está prohibido el ingreso de personas ajenas.

En el predio ya tumbaron arboles y están abriendo calles con maquinaria pesada.

“Mi hijo me dijo que ya lo pagó, no me dijo cuánto pagó, solo me dijo que vaya a limpiar su lugar. Puedo ingresar y vivir, pero falta luz y agua, por eso no están entrando”, dijo una mujer.

Otra mujer que salía del lugar, tras ser consultada señaló que pagó $us 3 mil por un terreno. “Vine a ver, dijeron que ya podíamos entrar, uno no puede perder su platita. En la tele vi que son (terrenos) del municipio, pero uno no puede perder. Pagué 3 mil dólares, no me dieron la minuta todavía”, indicó.

Un hombre se encontraba entrando al predio e indicó que ya estaban iniciando las construcciones de las viviendas.

Hasta el momento no hay respuesta por parte del municipio cruceño y se espera que se pueda pronunciar la secretaría de Planificación sobre este caso que preocupa a los vecinos de zonas colindantes.