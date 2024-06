Se vislumbra una crisis del mercado de valores peor que la del 2008, predice destacado economista

Fuente: https://actualidad.rt.com

El escritor financiero y experto en predicción de tendencias, Harry Dent, advirtió, en una entrevista difundida por Fox News Digital este lunes, que aún no ha estallado la burbuja de «todo» y que esta podría ser una crisis mayor que la Gran Depresión de principios del siglo XX. Dent predice que es probable que los mínimos del mercado se muestren en algún momento, entre principios y mediados del 2025.

«Entre 1925 y 1929, fue una burbuja natural. No había ningún estímulo detrás de eso, estímulo artificial ‘per se’. Así que esto es nuevo«, señaló Dent. El también economista e inversor explicó que nunca había sucedido que los gobiernos tuvieran poder para simplemente decir: «‘Bien, ¿sabes qué? no vamos a sufrir una depresión. Después de nuestra gran burbuja y fiesta no vamos a soportar la resaca'». «¿Qué haces si quieres curar la resaca? Bebes más. Y eso es lo que han estado haciendo», afirmó Dent, indicando a continuación que, desde su óptica, esta no es una buena política.

Añadió que «esta burbuja ha estado funcionando durante 14 años. En lugar de los 5 o 6 [años] de la mayoría de las burbujas, extendiéndose más y más. Por lo tanto, habría que esperar un colapso mayor que el que tuvimos en 2008 y 2009», aseguró. «Nunca hemos visto al gobierno sostener una burbuja totalmente artificial durante una década y media, y ver qué sucede después«, continuó. «Pero puedo decirles que no ha habido ni una sola burbuja, y esta es mucho más grande y más larga, una burbuja importante en la historia que no haya terminado mal».