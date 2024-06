Sectores afines a Evo no descartan bloqueos y una huelga de hambre masiva por resolución del TCP

“Exigimos a la Fiscalía tomar medidas e iniciar de oficio procesos penales, contra los supuestos magistrados”, agregó.

Fuente: ANF

Organizaciones sociales afines a Evo Morales, no descartan bloqueos a nivel nacional y una huelga de hambre masiva, en rechazo a la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que anula la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), del pasado 6 de junio.

Isaac Ávalos ex senador del MAS dijo que el pacto de unidad tomará las decisiones, pero que están contempladas estas movilizaciones y recordó al Gobierno que hasta la media noche de hoy se cumple el plazo que dieron al Ejecutivo para que promulgue las leyes aprobadas en la séptima sesión de la ALP, en declaraciones a un medio televisivo.

Por otra parte, dirigentes departamentales de Chuquisaca de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, también transmitieron su rechazo a la resolución del TCP.

“El artículo 122 de la Constitución Política del Estado, dice que son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no le competen. Esto es claro para los autoprorrogados del TCP, supuestos magistrados, para nosotros hay un vacío de poder, para nosotros no hay autoridades, ellos han cumplido sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2023, de ahí a la fecha no tenemos autoridades. Por lo tanto, todo lo que emiten es nulo, no pueden sacar autos constitucionales”, afirmó Justina Romero.

Consideran que los autoprorrogados deben ser sometidos a procesos penales por usurpar funciones. “Exigimos a la Fiscalía tomar medidas e iniciar de oficio procesos penales, contra los supuestos magistrados”, agregó.

En la mencionada sesión de la ALP presidida por Andrónico Rodríguez, se aprobó la ley 075 de cesación de magistrados autoprorrogados, un crédito para la construcción de la doble vía Caracollo – Colomi, un decreto presidencial sobre indulto y amnistía y una resolución de asamblea para viabilizar la continuidad de las elecciones judiciales.

/ Era