Según la Alcaldía cruceña de “manera irregular” se ordenó la acumulación de tres casos de Sosa, uno de ellos es el de ítems fantasmas

Desde el Concejo Municipal cuestionaron que a la Alcaldía los procesos se les escapan de las manos y hasta la fecha no se recuperó ni un centavo del dinero que es propiedad de los cruceños

Paúl Granillo

Fuente: Unitel

Después de que la defensa de la exalcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, señaló que fue apartada del caso ‘Ítems fantasmas’ para ser investigada solo en el de ‘Contratos irregulares’, el vocero del despacho de Asuntos Jurídicos de la municpalidad, Bernardo Montenegro, negó tal situación y alegó que hubo una fusión de procesos.

“Realmente es inaceptable la mentira y el descaro con la que actúa la defensa de la exalcaldesa. El pretender decir que ya no va a ser procesada por varios delitos o en varios casos es inaceptable”, apuntó el funcionario en conferencia de prensa.

Según la información que maneja la Alcaldía, Sosa está siendo procesada en cinco procesos: el caso BRT, el caso Prestín, el caso Contratos Irregulares, el caso Ítems Fantasmas y un proceso de legitimación de ganancias ilícitas, a denuncia del Viceministerio de Transparencia en la ciudad de La Paz.

“No ha sido apartada bajo ninguna circunstancia, por eso les digo que hay una resolución ilegal de un juez que lo que hace es acumular tres causas en una. No es que sea apartado de ninguna causa, sino que se acumulan tres procesos distintos: Ítems fantasmas, Contratos irregulares y un caso de La Paz, en un mismo proceso que es el de Contratos”, expresó el ejecutivo.

Montenegro remarcó que la alcaldía va a seguir exigiendo que se actúe de acuerdo a Derecho y se va a seguir peleando para que se revierta.

Las reacciones no se dejaron esperar desde el Consejo Municipal, han cuestionado la actuación de la Alcaldía en este tipo de procesos, siendo uno de ellos el concejal Juan Carlos Medrano (Comunidad Autonómica), quien sostuvo que la comuna viene perdiendo los procesos que se sentaron contra la exalcaldesa.

“Lo peor de esto es que ha gastado, si no me equivoco, más de Bs 15 millones en estos procesos en contra de la señora Angélica y no ha recuperado ni siquiera 10 centavos. Que salga el alcalde y aclare por qué ha pagado tantos millones de bolivianos en estos procesos y cómo es posible que haya perdido 5 o 6 juicios”, cuestionó el concejal.