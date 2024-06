Según YPFB, 700 cisternas están en tránsito hacia diferentes plantas del país

“YPFB está trabajando 24 horas para poder garantizar el abastecimiento en gasolina, en diésel y también en GLP. Los conflictos que se han suscitado en días pasados han generado un desfase logístico en el tema de diésel, lo cual ha ocasionado que esté demorando la llegada del diésel hacia algunas estaciones de servicio”, sostuvo el funcionario.

Además, el ejecutivo expresó que hasta el mediodía de este miércoles han bajado las filas se incrementaron los despachos a nivel nacional, aunque no precisó las cifras.

“La realidad es que tenemos productos dentro de los tanques de almacenaje. La realidad es que existen cisternas que están en tránsito. Eso es lo que queremos informar a nuestra población y pedirles tranquilidad. No dejemos, no caigamos en la especulación. No es necesario ir a hacer filas”, apuntó Cruz.