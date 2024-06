Senado rechaza 19 contratos de cooperativas mineras porque “no cuentan con estudio ambiental”

Tras un intenso debate en sesión, la Cámara de Senadores rechazó los 19 contratos de cooperativas mineras y el documento será devuelto a la Cámara de Diputados. La oposición denunció que los proyectos no cuentan con estudios ambientales.

De un total de 26 senadores en la sesión, 13 votaron a favor para aprobar los contratos; sin embargo, eran necesarios por lo menos 14, por lo que los documentos fueron rechazados y remitidos a la cámara de origen, es decir a Diputados.

“Una vez más pedimos que estos contratos no sean aprobados. No pueden ser aprobados porque no cuentan con estudios ambientales y porque hay una prueba clara de vulneración a la naturaleza”, dijo la senadora Andrea Barrientos, en medio de la sesión.

En la sesión también estuvieron mineros cooperativistas.

La lista de los contratos mineros suscritos entre la AJAM y 19 cooperativas mineras de La Paz:

1. Contrato con la Cooperativa Minera Malla RL, en el área Sudamérica compuesta por una cuadrícula minera en el municipio de Malla, provincia Loayza.

2. Contrato con la Cooperativa Minera Aurífera Unión Machaca RL, área Unión Machaca compuesta por 13 cuadrículas mineras en el municipio de Teoponte, provincia Larecaja.

3. Contrato con la Cooperativa Minera Aurífera Sol del Valle RL, área denominada La Vieja compuesta por 33 cuadrículas mineras en el municipio Sorata, provincia Larecaja.

4. Contrato con la Cooperativa Minera Aurífera Chaqueti La Plaza B RL, correspondiente al área denominada Plaza B2, compuesta por 29 cuadrículas mineras en el municipio Inquisivi, provincia del mismo nombre.

5. Contrato con la Cooperativa Minera Aurífera Chaqueti La Plaza B RL correspondiente al área Chaqueti La Paz B compuesta por seis cuadrículas mineras en el municipio Inquisivi.

6. Contrato con la Cooperativa Minera Aurífera Narcis Punta RL correspondiente al área Narcis Punta compuesta por 11 cuadrículas en el municipio Inquisivi.

7. Contrato con la Cooperativa Minera Aurífera Palma Flor Chaqueti RL correspondiente al área Palma Flor Chaqueti compuesta por cinco cuadrículas mineras en Inqusivi La Paz.

8. Contrato con la Cooperativa Minera Aurífera Japo RL correspondiente al área Japo compuesta por 10 cuadrículas mineras en el municipio de Inquisivi.

9. Contrato con la Cooperativa Minera Aurífera Pacha RL correspondiente al área denominada Pachaqueti compuesta por 23 cuadrículas mineras en el municipio de Inquisivi.

10. Contrato con la Cooperativa Minera Aurífera Asunción RL correspondiente al área Bajedega compuesta por una cuadrícula minera en el municipio de Quime, provincia Inquisivi.

11. Contrato con la Cooperativa Minera Aurífera Chaqueti La Playa RL correspondiente al área Chávez compuesta por 15 cuadrícula mineras en el municipio de Inquisivi.

12. Contrato con la Cooperativa Minera Aurífera Elena Pampa Río Chaqueti RL correspondiente al área Elena Pampa Chaqueti 2, compuesta por 90 cuadrículas mineras en el municipio de Inquisivi.

13. Contrato con la Cooperativa Minera Aurífera Pioneros de Mayaya RL correspondiente al área Pioneros de Mayaya 1, compuesta por dos cuadrículas mineras en el municipio de Teoponte, provincia Larecaja.

14. Contrato con la Cooperativa Minera Aurífera Wiñay Wara RL correspondiente al área Wiñay Wara 2, compuesta por 44 cuadrículas mineras en el municipio de Guanay, provincia Larecaja.

15. Contrato con la Cooperativa Minera Aurífera Elena Pampa Río Chaqueti RL correspondiente al área Elena Pampa Chaqueti compuesta por 22 cuadrículas mineras en el municipio de Inquisivi.

16. Contrato con la Cooperativa Minera Aurífera Pauchenta RL correspondiente al área Tili Huani 10, compuesta por 33 cuadrículas mineras en los municipios de Nuestra Señora de La Paz y de Guanay, provincia Murillo y Larecaja, respectivamente.

17. Contrato con la Cooperativa Minera Aurífera Villa Santiago Crestón RL correspondiente al área Villa Santiago Crestón Chaqueti, compuesta por una cuadrícula minera en el municipio de Inquisivi.

18. Contrato con la Cooperativa Minera Aurífera Cori Pancara de Miguillas RL correspondiente al área Río Miguillas Acuilani, compuesta por 18 cuadrículas mineras en los municipios de Cajuata y Quime, provincia Inquisivi.

19. Contrato con la Cooperativa Minera Aurífera Villa Santiago Crestón RL correspondiente al área Villa Santiago Crestón Chaqueti 2, compuesta por una cuadrícula minera en el municipio Inquisivi.