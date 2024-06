Senador dice que la Gestora usa recursos para ayudar al Gobierno, pide esclarecer compra de bonos

Pidió a la Gestora y al BCB explicar esa situación, porque los bolivianos, especialmente los jubilados, necesitan saber cómo fueron invertidos los fondos de sus jubilaciones.

Fuente: ANF

El senador de Comunidad Ciudadana (CC) Rodrigo Paz aseguró este viernes que la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo está usando el dinero de los jubilados para ayudar al Gobierno con la iliquidez; por ello, pidió que la institución esclarezca la aparente compra de bonos al Banco Central de Bolivia.

“Sí, la Gestora está metiendo mano a la plata de los jubilados (…) y la está usando para solventar la iliquidez del Gobierno, para solventar las necesidades de gasto del Gobierno”, cuestionó Paz por la ANF.

El parlamentario expresó su posición después que el Banco Central de Bolivia (BCB) celebró que en tres meses superó en 158% el objetivo de recaudar $us 100 millones de dólares con la venta de bonos. Al 31 de mayo, el Ente Emisor reportó $us 258,8 millones; sin embargo, dos días antes, sólo había logrado $us 57 millones. El analista Gonzalo Chávez sospecha que el Gobierno, a través de la Gestora Pública, destinó el recurso de los jubilados a la compra de esos bonos.

En esa misma línea, Paz explicó que observó movimientos inusuales cuando hacía seguimiento al BCB en el tema del dólar, cuando a eso se sumó la posición del BCB, que sorpresivamente comunicó que lograron recaudaciones extraordinarias. Por ello, dijo que un equipo técnico en el Legislativo trabaja para esclarecer el tema, porque todo eso le llamó la atención y es inusual.

“Mire al BCB, qué machos somos, hemos logrado (recaudar) de 58 millones a pasar a una cifra inconsistente ($us 258 millones) en función de proceso de adquisición o de captación de dólares a través de las ofertas que hacía el Banco Central y del sistema financiero. Es muy sospechoso”, cuestionó el senador.

Pidió a la Gestora y al BCB explicar esa situación, porque los bolivianos, especialmente los jubilados, necesitan saber cómo fueron invertidos los fondos de sus jubilaciones.

“A la sola sospecha de esta entrevista, debería sería motivo para que el señor de la Gestora salga y diga que esto no es verdad, o quiero aclarar de qué manera (estamos utilizando el dinero), o hemos hecho esta transacción porque le generará beneficios a los jubilados y aportantes a futuro”, sugirió Paz.

El parlamentario criticó la poca transparencia y la forma en cómo se administra el dinero de los bolivianos, debido a que hay un secretismo en la información ante la población.

“Para el colmo, tenemos una gestora que tenía 24.500 millones de dólares de los bolivianos y no sabemos cómo se está manejando, pero generan un aumento a los jubilados para decir que están manejando bien. ¿Dónde están los 24.500 millones?”, preguntó el legislador de CC.

