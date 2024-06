Senadora Rek envía una PIE al ministro de Defensa sobre el nuevo ingreso de militares venezolanos

A tiempo de recordar que hace un año 120 militares venezolanos ingresaron al país irregularmente.

¿En qué puede entrenarnos Venezuela? solamente en represión… lógicamente que en este intercambio militar, con tantas cosas ocultas, a escondidas secretos, tiene que ser porque se está intentando instruir a los militares bolivianos en operaciones represivas

La Paz, 18 de junio.- A tiempo de calificar como intromisión por parte de un gobierno extranjero, la senadora Centa Rek ha remitió hoy una Petición de Informe Escrito (PIE), al Ministro de Defensa para que informe a detalle sobre el nuevo ingreso ilegal de efectivos militares venezolanos al país – denunciado la anterior semana por un diputado de Comunidad Ciudadana- toda vez que el año pasado sucedió un hecho similar, que el gobierno respondió que no correspondía obtener el respectivo permiso Constitucional de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), ya que esos uniformados llegaron al país como parte de un curso de postgrado y “no podían ser considerados como una tropa ya que no portaban armas”.

La senadora de Creemos consideró que las respuestas que recibió el año pasado fueron evasivas porque los uniformados se preparan en temas militares y los que llegaron seguramente lo hicieron para impartir clases de represión a sus similares bolivianos, por lo que las respuestas que brinde el Ministro de Defensa quedarán documentadas para ser utilizadas en el futuro por todas las irregularidades que se están cometiendo.

“Con tantas cosas ocultas, a escondidas, secretos que no se deben saber, que se pretenden evitar, comunicar tiene que ser porque se está intentando hacer unos cursos, instruir a los militares bolivianos en operaciones represivas; por este motivo he vuelto a hacer un Pedido de Informe al Ministro de Defensa, estas cosas van a quedar documentadas, las irregularidades, los permisos no obtenidos, las situaciones evasivas y espero que en el presente pueda responder con mayor precisión y veracidad.

No es correcto ocultar en nuestro país aspectos que son importantes y que están generando suspicacias que son lógicas sobre una intromisión de un gobierno extranjero en nuestro país. Es lógico que pensemos que acá se está entrenando para la represión”, sentenció Rek.

En ese sentido, Rek rechazó las respuestas que recibió hace un año por parte del Ministro de Defensa respecto al ingreso de 120 efectivos militares venezolanos, que sí debió contar con la respectiva autorización de la ALP; además que nunca hicieron conocer dónde se alojaron, dónde se alimentaron, qué tareas y cursos realizaron, quién solventó sus gastos de estadía y otros, respondiendo que los militares ya se habían ido del país, después de permanecer 10 días, del 10 al 20 de junio de 2023.

“El año pasado en junio, en esta misma fecha pero del 2023, ocurrió exactamente lo mismo, ingresaron 120 militares venezolanos, siempre son venezolanos, y generé un Pedido de Informe Escrito al Ministro de Defensa; las respuestas que me dio para este pedido de información, que era importante, fueron evasivas, la mayoría evasivas; dijo el ministro que no se necesitaba el permiso respectivo de la Asamblea Legislativa porque no portaban armamento y por lo tanto no podían ser consideradas tropas; es decir, 120 militares venezolanos ingresaron como civiles a Bolivia.

¿Para qué? Ante la pregunta: ¿Cuál era el objetivo? un curso, vinieron a hacer un curso y una preparación, pero en ningún momento dijeron qué tipo de operaciones, ni dónde se hospedaron. Ante la pregunta de ¿dónde se hospedaron, en qué cuartel? la respuesta fue que ya se habían marchado del país, porque estuvieron 10 días.

Entonces por qué se responde con evasivas a un tema importante con preguntas puntuales, porque lógicamente se esconde algo se está tratando de esconder algo de la población”, aseguró la senadora por Santa Cruz.

Para finalizar, Rek aseguró que el gobierno no cumple con lo que manda la Constitución para el ingreso de efectivos militares al país y mucho menos brindar información porque esconde algo delicado al respecto.

“Este año ha ocurrido exactamente lo mismo, han ingresado militares venezolanos no sabemos quién los mantiene, donde se han hospedado, lógicamente que si hacen un curso u operaciones u operativos tienen que ser militares de manejo de armas, de entrenamiento a los militares bolivianos; ¿En qué puede entrenarnos Venezuela? solamente en represión, que es lo único que hace, ya sabemos que los venezolanos están en una situación gravísima, que vamos camino a lo mismo y lógicamente que este intercambio militar con tantas cosas ocultas, a escondidas secretos que no se deben saber, que no que se pretenden evitar comunicar tiene que ser porque se está intentando instruir a los militares bolivianos en operaciones represivas”.

