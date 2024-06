Senadores rechazan incremento salarial, piden al presidente Arce que abrogue el decreto

La medida se aplicará de forma retroactiva al 1 de enero de este año, cada mes se destinará Bs 2.533.847 para el pago de salarios de 229 funcionarios, incluidos los senadores.

Foto: ANF

Fuente: ANF

Los senadores evistas del Movimiento Al Socialismo (MAS) Leonardo Loza e Hilarión Mamani rechazaron el incremento salarial aprobado por la Comisión de Planificación de la Cámara Alta; pidieron al jefe de Estado, Luis Arce, que abrogue el decreto supremo de incremento salarial.

“Ojalá el Pleno del Senado rechace el incremento salarial. Con una nota, con puño y letra, firmado por mi persona, he presentado al presidente del Senado (Andrónico Rodríguez) para que no me incrementen ni un centavo. No me voy a incrementar, primero que resuelvan la economía el pueblo”, declaró Loza.

La Comisión de Planificación, Políticas Económicas y Finanzas de la Cámara de Senadores aprobó la semana pasada el Proyecto de Resolución Camaral (PRC) que modifica la escala salarial de esa instancia, en cumplimiento al Decreto Supremo 5155 que establece un incremento del 3% al haber básico.

La medida se aplicará de forma retroactiva al 1 de enero de este año, cada mes se destinará Bs 2.533.847 para el pago de salarios de 229 funcionarios, incluidos los senadores.

El senador Mamani también cuestionó que desde el propio Órgano Ejecutivo les estés “obligando” a incrementarse el sueldo; en ese sentido, pidió al presidente del Estado abrogar el decreto supremo emitido el 1 de mayo, de lo contrario tendrán que incrementarse automáticamente.

“Nosotros, como Cámara de Senadores, nunca hemos pedido incremento salarial; más bien, nos está obligando el presidente Lucho con su decreto. El incremento salarial del 3% es para todos los bolivianos a nivel nacional. Solicito más bien que abrogue ese decreto”, declaró Mamani a la ANF.

El parlamentario pidió al jefe de Estado decir la verdad al pueblo boliviano sobre la economía del país para tomar medidas de austeridad de verdad, por ejemplo, propuso una reducción del 20% en los sueldos de funcionarios públicos.

En días pasados, senadores de la oposición también rechazaron el incremento salarial, debido a que la imagen de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) está dañada porque aparentemente “no trabajan”.

El diputado arcista del MAS Rolando Enríquez Cuéllar también criticó que la Cámara Alta busque incrementarse el sueldo.

“Nosotros, como diputados, no vamos a aprobar ningún aumento salarial. Nosotros hemos criticado que el Senado es el que menos trabaja, son los que no aprueban los proyectos económicos, son los que generan crisis y que se aumenten el sueldo, es mucha sinvergüenzura”, declaró Cuéllar.

Se tiene previsto que el Pleno del Senado analizará esta semana si aprobará o no el incremento salarial establecido por un decreto del Órgano Ejecutivo.

/DPC/FPF//