Sesión de la Cámara de Diputados tratará proyectos de desarrollo a favor de regiones del país

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari Martínez, anunció en entrevistas con medios de comunicación, que en próxima Sesión Ordinaria de la Cámara Baja, se discutirán seis proyectos de ley importantes para el desarrollo de regiones del país.

Fuente: Comunicación Cámara de Diputados

Destacó el Proyecto de Ley CS N° 077/2023-2024, que busca elevar a rango de ley el Decreto Supremo N° 4568 del 11 de agosto de 2021 que declara el 12 de agosto como feriado regional en la Región Autónoma del Gran Chaco, en conmemoración a su fundación.

Indicó que se discutirá la propuesta normativa N° 028/2023-2024, que autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), suscribir un contrato de servicios petroleros con la empresa Canacol Energy Colombia S.A.S. (Sucursal Bolivia) para la exploración y explotación en el área «Tita Techi», ubicada en el departamento de Santa Cruz.

La autoridad Legislativa, adelantó que otro proyecto relevante a analizar, es el Proyecto de Ley N° 312/2023-2024, que aprueba el Contrato de Préstamo N° 5833/OC-BO destinado al Programa de Integración Urbana Parque Lineal en La Paz y El Alto, con un financiamiento de hasta 30 millones de dólares estadounidenses.

Dio a conocer que también se tratará la propuesta normativa N° 377/2023-2024, que contempla la aprobación del Contrato de Préstamo para la construcción de la carretera Uyuni – Hito LX, en sus tramos 1 al 3, con un monto de hasta 223,42 millones de dólares estadounidenses.

Huaytari destacó la conformación de la Comisión de Ética y la elección de los nuevos vocales del Tribunal Electoral Departamental de Beni.

“Esperamos lograr consenso, ya que sin él no podremos avanzar. No obstante, nos aseguraremos de que los proyectos no se estanquen y mantendremos la unidad y la institucionalidad de la Cámara de Diputados”, concluyó el presidente de diputados.