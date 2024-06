Shakira cantará en la final de la Copa América 2024

La cantante colombiana, Shakira, famosa por éxitos como «Hips Don’t Lie», «La La La» y «Waka Waka», ha confirmado su participación destacada en la ceremonia de clausura de la Copa América 2024 que se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida.

El cierre de la Copa América será el próximo 14 de julio. La apertura del evento deportivo estuvo a cargo de otro artista colombiano: Feid.

Puntería de Shakira con Cardi B es la canción oficial de la cobertura de la Copa América de Univisión. La canción no es el himno oficial de la Copa América, como reportaron varios medios, sino específicamente de la cobertura de Telemundo Univisión, según confirmó a Billboard una vocera de Sony Music, la disquera de Shakira.

Lanzada el 22 de marzo, Puntería forma parte del más reciente álbum de la artista, Las Mujeres Ya No Lloran. El alegre tema electro-pop entró en múltiples charts de Billboard, incluyendo el Hot 100 en el No. 72, Hot Latin Songs en el No. 3 y el No. 1 de Latin Airplay y Latin Pop Airplay.

“Es el evento de fútbol más importante del año porque sabemos que esta canción va a ser el sonido del verano para los fanáticos de todo el mundo. Es el poder de nuestra cultura y de nuestra música”, dijo Shakira en un programa de Univision tras revelar la noticia.