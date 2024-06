Si no hay consenso social, Petrobras dejará Tariquía

Los habitantes de la zona ratifican su postura de no permitir el ingreso de las empresas petroleras a la Reserva, advierten que ahora están ofreciendo hasta 30 proyectos a cambio de apoyar la exploración

Fuente: El País.bo

Tras dilatarse el relevamiento de información para el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto exploratorio Domo Oso X3 (DMO-X3), debido al rechazo de los comunarios de Chiquiacá, por temor al impacto ambiental que vaya a tener en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, desde Petrobras Bolivia indican que si no hay consenso social van a retirarse de este proyecto. Por lo que instan a los habitantes de la zona tomar una decisión de manera informada, más cuando se proyecta un potencial de 2,7 Trillones de Pies Cúbicos (TCF) de gas, lo que se traduce en más de 6.000 millones de dólares en divisas para el país.

Desde el otro lado, los comunarios del cantón de Chiquiacá del municipio de Entre Ríos, mantienen su postura de rechazar el ingreso de las petroleras y no abrirse a ninguna negociación. Cuestionan que en estas últimas semanas, autoridades de este municipio hayan cambiado de postura, incluso ofreciendo hasta 30 proyectos para las comunidades circundantes al área de intervención.

Petrobras

El director presidente de Petrobras Bolivia, André Bitar, en una conferencia de prensa brindada en la capital chapaca el pasado viernes, informó sobre los trabajos en el proyecto DMO-X3. Enfatizó que la actividad que se tiene prevista en este momento es el relevamiento de datos, por lo que necesita que un equipo de personas pueda ingresar a hacer mediciones, mapeo de caminos, identificación de la fauna, flora, cursos de río, agua, para luego preparar un estudio detallado del impacto ambiental.

Bitar, a tiempo de reiterar que el DMO-X3 se encuentra fuera de la reserva de Tariquía, refirió que una vez que el personal pueda recabar los datos respectivos y elaborar el estudio de impacto ambiental, este será elevado a consulta pública. Luego, considerando todas las observaciones realizadas, se llevará la información al Ministerio de Medio Ambiente para la solicitud de la licencia ambiental.

Afirmó que cualquier trabajo de ingeniería o perforación, solo se inicia una vez que se tenga la licencia ambiental. Por ahora buscan presentar un estudio completo con toda la información, para la toma de decisiones de manera informada.

Bitar recordó que Petrobras está presente en Bolivia con su subsidiaria Petrobras Bolivia hace 28 años y tuvo un rol importante en el desarrollo de la industria del gas del país. Participó del desarrollo de la industria del gas natural en estas últimas décadas, operando campos como San Alberto, San Antonio, Itaú en el departamento de Tarija. Además, que ha sido uno de los primeros en desarrollar los megacampos en Bolivia desde el año 2000.

El titular de Petrobras Bolivia también hizo referencia a que en estos últimos años hubo una caída natural de la producción de Bolivia, pero si no hay nuevos ciclos de exploración y desarrollo la producción caerá aún más y el escenario hidrocarburífero será crítico. Explicó que los ciclos de estas industrias son largos, y que las decisiones que se toman hoy no afectan mañana, pero influyen de aquí a 5 o 10 años.

“Por eso es fundamental avanzar con el proyecto Domo Oso y otros proyectos exploratorios que tienen en el país. El proyecto Domo Oso está en la provincia O’Connor y tiene un potencial muy interesante, son estimados 2,7 TCF de gas natural, (…) un potencial de generar divisas de más de 6.000 millones de dólares para el país, y que la mayor parte se quedará para el pueblo boliviano por medio de las regalías y participaciones, IDH y otras formas de participación del Estado. Solo con la perforación del pozo pionero se va a tener certeza si hay o no hay recursos”, dijo.

Bitar mencionó que el proyecto Domo Oso X3 trae la posibilidad de soñar con el desarrollo de la región, con un nuevo ciclo de prosperidad de la industria del gas en Bolivia. “No fue simple llegar hasta este momento que estamos, de tener recursos asignados al proyecto, de movilizar a una empresa como Petrobras”, expuso.

Bitar señaló que ahora lo que corresponde es evaluar si existe la posibilidad de ejecutar el proyecto, para ello prevén sostener reuniones de socialización y mostrar el compromiso que Petrobras tiene con el medio ambiente, para que los pobladores puedan tomar una decisión de manera informada.

“Pero si Bolivia decide por medio de sus representaciones que no quiere ese proyecto, nosotros no podemos hacer nada. Si hubiera sido perforado el 2019, y fuera exitosa la actividad exploratoria, esa región sería la mayor productora del país ahora, por el tamaño del potencial del proyecto. Esa oportunidad se está presentando nuevamente, 5 años después, pero de aquí a 5 años puede no estar”, apuntó.

Dirigente de Tariquía: Que se vayan para siempre

“Que se vayan para siembre las petroleras, eso queremos”, fueron las palabras de la dirigente del cantón de Tariquía, Nelly Coca, respecto al pedido de la empresa Petrobras Bolivia de poder asumir una decisión de manera informada sobre la actividad exploratoria en torno al proyecto Domo Oso X3.

Coca recordó que desde el 2018, 2019 y gestiones posteriores han venido emitiendo centenares de votos resolutivos en rechazo al ingreso de las petroleras a la Reserva de Tariquía, por considerar que la actividad petrolera solamente traerá contaminación y división de las familias de la zona en donde se prevé la intervención.

“Nosotros nos hemos puesto con ese fin de no dejar entrar, porque las promesas que ellos hacen, sabemos que es algo que nunca lo cumplen. (…) así digan que van a traer progreso, que nos van a dar muchas cosas, porque sabemos que están ofreciendo proyectos y un montón de cosas, y nosotros bien sabemos que solo nos quieren engañar para poder entrar, pero nosotros estamos curados de esa enfermedad de la mentira, así que no vamos a dejar a las empresas petroleras”, apuntó.

La dirigente de Tariquía cuestionó que Petrobras intente mostrar que el país va a recibir 6.000 millones de dólares si resulta positivo el pozo Domo Oso X3. Recordó que cuando hubo época de bonanza económica por el gas, esos millones solo “enriquecieron a unos cuantos” y que las familias de las zonas en donde se ha extraído gas, continúan en las mismas condiciones con sus necesidades no resueltas.

Asimismo, Coca expresó su preocupación por el cambio de opinión de las autoridades de Entre Ríos, como el alcalde, Teodoro Suruguay, que ahora convoca a los comunarios para poder reunirse con Petrobras y escuchar los argumentos de la petrolera.

