“Si no pagas tu deuda, iremos a buscarte”: Escucha las amenazas que lanzan los ciberdelincuentes

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

En plena era digital, la tecnología avanza a pasos agigantados, y con ello, lamentablemente, también lo hacen las tácticas de los ciberdelincuentes. En un reciente caso se ha evidenciado el uso creciente de la inteligencia artificial para perpetrar estafas a través de WhatsApp y llamadas telefónicas.

En un audio obtenido, se escucha a un hombre con acento extranjero profiriendo amenazas escalofriantes si no se pagaba una deuda.

“Si no pagas tu deuda antes de las 14:00, te vamos a ir a buscar a tu casa, a tu local, trabajo, donde nos des la ubicación, ya rastreamos tu celular», se oye decir al ‘ciberextorsionador’. La intimidación continúa con la advertencia de exponer públicamente a la víctima: «Ahorita te voy rastrear para ver dónde estás, no me cancelas hasta las 14:00, voy a proceder a tus referencias a boletinarte en las redes sociales de la peor manera posible”, se escucha en el audio.

Este perturbador caso es solo la punta del iceberg. Diez individuos ya se encuentran bajo investigación, acusados ​​de cometer ciberestafas desde Bolivia hacia México, Ecuador, Perú y Chile. Mientras tanto, las extorsiones dirigidas a ciudadanos bolivianos se realizaban desde territorio ecuatoriano., según la investigación.

Escuche las amenazas que lanzaban los ciberdelincuentes