Un episodio de violencia se registró en la zona del Mercado Primavera de la ciudad de Santa Cruz, donde un joven fue víctima de una brutal agresión por parte de un conductor, supuestamente debido a un roce con su vehículo estacionado en el paso de cebra.

Según relató la víctima, quien prefirió mantener su identidad en reserva por seguridad, él se dirigía hacia el mercado para encontrarse con amigos cuando ocurrió el altercado. «Iba de paso por el mercado cuando el semáforo se puso en verde y estaba intentando cruzar la calle, pero un vehículo estaba estacionado en el paso peatonal. El vehículo frenó bruscamente y me tocó el hombro izquierdo, me sujeté para no caer», explicó.

Después de avanzar unos cinco metros, el conductor enfurecido lo persiguió y comenzó a golpearlo sin mediar palabra, derribándolo violentamente al suelo. «El hombre venía por detrás, ni siquiera preguntó, directamente me dio muchos golpes en el brazo, la cabeza, costillas y el cuerpo. Luego me arrojó al suelo, quedé casi inconsciente, sin entender lo que estaba pasando», relató la víctima.

Video: ¡Sólo tocó su auto! Cámaras captan la brutal agresión de un conductor a un peatón. Foto: Red Uno

Cámaras de seguridad lograron capturar en imágenes el momento en que el peatón supuestamente tocó el automóvil, lo que habría desencadenado la furia del agresor. Posteriormente, el atacante fue visto siendo retirado del lugar acompañado por un amigo.

El agresor ya ha sido identificado y la denuncia correspondiente ha sido presentada ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Se espera que las autoridades actúen rápidamente para dar con su paradero y aplicar las sanciones correspondientes por esta violenta agresión.

Este incidente destaca la necesidad de respetar las normativas de tránsito y el uso adecuado de los espacios destinados a los peatones.