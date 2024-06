Sucre: Fallece el joven que fue quemado acusado de ser «el amante» de una mujer casada

La víctima estaba internada, pero un paro cardíaco acabó con su vida.

Fuente: Red Uno

Sucre, Bolivia.-

Tras varios días internado en terapia intensiva, en las últimas horas falleció José A.P.M., el joven que fue quemado con fuego por el hombre que lo acusó de ser el amante de su esposa.

Sucedió el pasado 25 de mayo, en Sucre, cuando un sujeto roció con gasolina y prendió fuego al ahora fallecido, lo dejó con el 70% del cuerpo quemado.

«Después de seis días, ha sufrido un paro cardíaco, a horas 14.00. Se ha realizado la reanimación cardiopulmonar avanzada, pero el paciente no ha respondido favorablemente y ha fallecido», informó Ernesto Cabrera, médico de terapia intensiva del Hospital Santa Bárbara, donde estaba la víctima.

La víctima tenía 26 años y era de oficio panadero.

«Estas quemaduras muy extensas, desde el principio le ocasionaron un estado muy crítico con una inflamación, los pulmones, un distrés respiratorio, una falla renal aguda que fue agravándose durante los días. No se pudo realizar la diálisis debido a la inestabilidad hemodinámica, es decir, a la presión muy baja que tenía. Un 72% aproximadamente de la superficie corporal estaba quemado», detalló el galeno.

Tras conocerse el caso, la justicia determinó detención preventiva por cuatro meses en la cárcel San Roque para el agresor, Miguel T.V., de 36 años, imputado por el delito de asesinato en grado de tentativa. Con la muerte de la víctima, el tipo penal contra el acusado podría cambiar y agravar su situación.

Fue encerrado en un sótano y le cortaron los dedos

La noche del sábado 25 de mayo, José fue convocado por Miguel a su casa para hablar sobre su esposa. Una vez en el lugar, el marido lo llevó hasta el sótano de su vivienda, ubicada en la zona de Azari, donde lo redujo a golpes; quería obligarlo a decir que mantenía una relación sentimental con su mujer, reporta Correo del Sur.

Posteriormente, salió del sótano y encerró a la víctima con candado. Pero, a los minutos, regresó con un tacho de 10 litros lleno de gasolina, le roció con este líquido y le prendió fuego. Envuelto en llamas, José logró salir de la casa y llegar hasta la calle, donde fue socorrido por unos vecinos.

La hermana de la víctima contó al citado medio que José no salía mucho a la calle, se destacaba por su dedicación al trabajo en la panadería, era “miedoso” y no sabía pelear, por eso no se habría defendido de su agresor. Dijo que este incluso le cortó los dedos.

Era uno de los menores de nueve hermanos y vivía con sus padres. La familia pide justicia y que se investigue a la esposa también.