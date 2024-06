Supuesto “Ideólogo” de toma militar en sede de Gobierno era funcionario del Ministerio de Defensa

Aguilar anunció su decisión de iniciar una huelga de hambre seca, por considerar que violaron sus derechos humanos.

Fuente: ANF

Abel Aníbal Aguilar, identificado por el excomandante de Ejército, Juan José Zúñiga, como el supuesto “ideólogo” de la toma militar del 26 de junio, afirmó que sólo era el Coordinador de Asuntos Militares del área del Ministerio de Defensa y docente.

“Yo soy coordinador de asuntos militares del Ministerio de Defensa y soy docente de altos estudios nacionales, docente de varias instituciones y yo soy cristiano”, expresó luego de ser presentado como uno de los 17 aprehendidos por la acción militar en plaza Murillo, en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Aguilar anunció su decisión de iniciar una huelga de hambre seca, por considerar que violaron sus derechos humanos.

“Rechazo completamente y me declaro en huelga de hambre seca por el hecho de que se me han violado mis derechos humanos, no se me ha permitido la defensa y lo único que he hecho toda mi vida es la defensa estratégica. Nunca me han podido callar», expresó.

Al momento de ser trasladado a las celdas policiales, el acusado declaró no conocer al general Juan José Zúñiga, a quien se señala como el cabecilla de la toma militar, de acuerdo al reporte de Red Uno.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, defendió las acciones tomadas por las autoridades, con respecto a los detenidos.

/Era