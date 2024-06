Surge apoyo para que sectores productivos importen diésel y el Gobierno deje el “monopolio”

En su análisis, el parlamentario dijo que el gobierno quiere mantener el monopolio de la importación y la comercialización del combustible porque los hijos de Luis Arce están metidos en grandes negociados.

Fuente: ANF

Ante la escasez de combustible y dólares en el país, este jueves surgió más voces para que los sectores privados importen combustible y el consumidor final defina comprar caro o en el precio subvencionado por el Estado, pero que el gobierno debe brindar facilidades, ya que Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tiene el monopolio en el país.

El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, recordó que en 2023 propusieron al gobierno facilitar la libre importación de combustible, principalmente de diésel, como una salida a la escasez que hay en el país.

“Con la importación del combustible el gobierno tiene un doble lastre. En primer lugar, la subvención que significa cerca del 50% del déficit fiscal anual del Estado. Por otra parte, el gasto que se hace de divisas para importar, porque de acuerdo a la Constitución YPFB tiene el monopolio de la comercialización de esos combustibles”, declaró Rodríguez.

La propuesta de Rodríguez contempla la eliminación del gravamen de importación para abaratar los costos.

“Porque si se va a traer (combustible) por los propios privados, vamos a tener en el mercado un diésel y gasolina más cara para el que quiera. Eso no quiere decir, que cuando nosotros proponemos una libre importación de diésel y gasolina, le estamos eximiendo al Estado de sus responsabilidades de abastecer del producto subvencionado a los agricultores”, subrayó Rodríguez.

La propuesta surgió en un escenario de falta de dólares, largas filas de vehículos en los surtidores esperando comprar gasolina o diésel, a esta situación se suma el alza en los precios de los productos de la canasta familiar y paralización del sector microempresario porque no tienen insumos para la producción.

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Héctor Arce dijo que se percató sobre la falta de gasolina y diésel en Cochabamba; en ese marco, dijo que no está mal que el gobierno deje el monopolio del combustible y permita que aquellos empresarios que pueden y tienen las condiciones importen su combustible a precio internacional.

“El empresario que quiere traerse diésel, importar con los recursos a costo internacional, adelante, bienvenido. Creo que podría ser una medida que va a resolver la escasez de gasolina y diésel porque el Estado no tiene la plata, no tiene los dólares para comprar gasolina y diésel”, declaró Arce a la ANF.

En su análisis, el parlamentario dijo que el gobierno quiere mantener el monopolio de la importación y la comercialización del combustible porque los hijos de Luis Arce están metidos en grandes negociados.

Rodríguez reiteró que para que sea posible la libre importación de combustible, el gobierno debe dar las mayores facilidades, por ejemplo, “que se importe con excepción de todo tributo, inclusive el IVA de importaciones, para abaratar su costo y con eso desahogarle al Estado”.

El diputado del MAS-arcista Hernán Hinojosa dijo que no se debería descartar el análisis sobre la libre importación de combustible, debido a que el Ministerio de Hidrocarburos no resuelve hasta el momento la falta de combustible en el país. Lamentó que el titular de esa cartera de Estado no dé la cara cuando los bolivianos tienen que enfrentar la escasez del combustible.

De no presentarse a las peticiones de informe oral en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el diputado dijo que pedirá la renuncia de Franklin Molina y del presidente de YPFB por incapaces.

