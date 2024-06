Tarija: Policía arresta a 12 personas en operativo en el mercado campesino

En este grupo hay nueve varones adultos, un menor y dos mujeres. La mayoría de ellos tienen antecedentes por robos a quienes transitan en esta zona comercial

Violeta Castillo

Fuente: https://elpais.bo

Tras una coordinación con la dirigencia gremial del Mercado Campesino, este viernes la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) encabezó un operativo de alto impacto en la zona y el personal logró la captura de 12 personas sospechosas de actividad delictiva. La mayoría tiene uno o más antecedentes penales, en especial por robo.

Los gremiales y las juntas vecinales desde la semana pasada solicitaron intensificar los patrullajes, particularmente en este centro comercial que es el más concurrido de la ciudad y donde se registran a diario casos de inseguridad, cuyos autores atemorizan a quienes tienen sus puestos de venta.

El director departamental de la FELCC, coronel José Luis Zenteno, informó que el rastrillaje fue ejecutado en compañía de dirigentes y Alcaldía. Del total de 12 personas arrestadas, dos son mujeres y uno es menor de edad, los restantes son adultos de sexo masculino.

Todos ellos fueron trasladados a dependencias de la fuerza anticrimen para verificar la identidad y antecedentes de cada uno al Ministerio Público, que es la instancia que definirá el tipo de proceso que ameritan individualmente. Sin embargo, la autoridad constató que la mayoría son antisociales conocidos y reincidentes.

“Son delincuentes que tienen antecedentes por robo, por hurto en el mercado. En realidad, en todos los centros de comercio existen personas que tratan de aprovechar para robar, hurtar bolsos, billeteras e incluso los productos de la gente que se dedica a vender”, declaró.

En ese sentido, las autoridades recomiendan a la población tomar algunas medidas de seguridad para no convertirse en víctimas de robo. Una de ellas es no llevar montos elevados y no contar el dinero en público, llevar carteras o mochilas en la parte delantera, igualmente se debe evitar el uso de celular en vía pública

La autoridad agregó que continuarán las reuniones con el sector gremial para coordinar futuros operativos en este y otros centros de abasto.

“La intención es coordinar con los mismos vendedores para hacer los rastrillajes a partir de la información que ellos nos brinden sobre los hechos que se registran”, concluyó.