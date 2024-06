TCP deja sin efecto fallo que concedió la tutela de 33.000 hectáreas de tierra a la familia Marinkovic

El predio Laguna Corazón (Santa Cruz) y el exministro de Jeanine Añez, Branko Marinkovic. Foto: Composición.

Un auto constitucional emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dejó sin efecto un fallo anterior que concedió a la familia de Branko Marinkovic la tutela de 33.000 hectáreas de tierras, según confirmó este miércoles César Siles, procurador general del Estado.

“Con estos autos constitucionales emitidos y notificados, en este momento no tiene título ejecutorial, no tiene resolución, corresponderá al INRA, al Viceministerio de Tierras y al Tribunal Agroambiental reconducir esa línea que causaba preocupación no solo a la Procuraduría, sino al Estado boliviano”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.

Hace unos meses, esa misma instancia emitió un auto constitucional que concedía tutela a la familia Marinkovic sobre 33.000 hectáreas en Tierras Bajas del Norte y Laguna Corazón.

Siles manifestó que desde que asumió las riendas del país el presidente Luis Arce se tomaron decisiones trascendentales en el tema de la tenencia de la tierra tales como “no emitir ningún título que supera las 5 mil hectáreas como dice la Constitución”, además, revisar mediante un trabajo institucional los casos en los que se hubiera “transgredido el mandato de las 5 mil hectáreas”.

En ese entonces, cuando se concedió la tutela de los predios, el viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, cuestionó la decisión de los magistrados del TCP y dijo que están actuando de manera ilegal e inconstitucional.

«Estas sentencias constitucionales van en contra de otras sentencias constitucionales donde ya está la cosa juzgada sobre el mismo tema. Vale decir que estos magistrados del Tribunal Constitucional no respetaron sus propias sentencias que dan ellos mismos», manifestó Guerrero en esa oportunidad.

Las 33 mil hectáreas tienen un valor de 80 millones de dólares y según las denuncias, el exministro de la gestión de Jeanine Añez, aprovechó su cargo en el Comité Cívico, en 2020, para obtener de manera ilegal la titulación de predios fiscales.

